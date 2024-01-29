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Dünya

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'ı bombaladı

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda sivillerin öldüğü ve yaralandığı öğrenildi.

16:17 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bölgeden gelen ilk görüntülerde saldırı sonrası birkaç noktadan dumanlar yükseldiği görülüyor.
Bölgeden gelen ilk görüntülerde saldırı sonrası birkaç noktadan dumanlar yükseldiği görülüyor.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 13.00'te Şam'ın güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda hasar meydana geldi, birkaç sivil öldü ve yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
  • İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.



#İsrail
#Saldırı
#Şam
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