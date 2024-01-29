İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'ı bombaladı

İsrail, Şam’ın merkezinde resmi kurumlar, büyükelçilikler ve lüks restoranların bulunduğu Mezze semtinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda İran’ın Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade, yardımcısı Hac Golam ile 3 subayın öldüğü açıklandı. Saldırı bir süredir bölgede devam eden provokasyonların sonuncusu oldu.