Dünya İsrail seçimlerinde kamera yasağı
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İsrail seçimlerinde kamera yasağı

İsrail seçimlerinde kamera yasağı

İsrail seçim komitesi ülkede Eylül ayında gerçekleşecek erken seçimlerde kamera kullanılmasını yasakladı. Ülkede son seçimlerde demokrasi rezaleti yaşanmış, Netanyahu'nun partisinin, Filistinlililerin oy kullandığı merkezleri gizli kameralarla izlediği ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail 17 Eylül'de sandığa gidecek.
İsrail 17 Eylül'de sandığa gidecek.

İsrail seçim komitesi ülkede gelecek ay gerçekleşecek seçimlerde kamera kullanılmasını yasakladı. Seçim komitesi Başkanı Hanan Melcer sandık merkezlerindeki denetçilerin çekim yasağına uymalarını sağlayacaklarını söyleyerek, komitenin seçimi kendi lehine çevirmek isteyenleri durduracağını ifade etti.

Gizli kamera rezaleti

İsrail 9 Nisan'da seçime gitmiş, ancak İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinli seçimlere oldukça düşük katılım göstermişti. Bunda özellikle Filistinlilerin oy kullandığı 1200 merkezde İsrailli "aktivistlerin" gizli kameralarla çekim yaptığının ortaya çıkmasının etkili olduğu ifade edilmişti.

  • Gizli kameralarla takip işleminin, adı yolsuzluk soruşturmaları ve kanlı söylemleriyle anılan Başbakan Bünyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un "aktivistleri" aracılığıyla yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Netanyahu son seçimlerde yeni koalisyon hükümetini kuramamıştı.

Seçim 17 Eylül'de

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde hiç bir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimden az farkla birinci çıkan Başbakan Netanyahu'ya geçen ay koalisyonu kurma görevi vermişti. Ancak Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı.

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