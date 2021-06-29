​İsrail Silvan'da yıkımları hızlandırdı. ​

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde İsrail'in yıkımları sürüyor. Silvan'da yıkımların yaşanmaması için insanların mahallelere gelmesi amacıyla hoparlörlerden çağrı yapılıyor.
YIKIM HIZLANDI
Mahalle sakinleri İsrail askerlerinin bölgeye sabah saatlerinden itibaren buldozerlerle giriş yaptığını söylüyor. Mahalle sakinlerine "yasadışı " evlerini "kendilerinin yıkmaları" için süre verildiği bu sürenin sonunda da yıkıma başlanıldığı belirtiliyor.
DÜKKANLARI YERLE BİR ETTİLER
İsrail buldozerleri ayrıca Nidal al-Rajabi'ye ait ticari bir kasap dükkânını yıktıktan sonra Silvan'dan çekildi. Çatışmalarda en az 4 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, sahibinin de gözaltına alındığını söyledi.