Dünya İsrail Silvanda yıkımları hızlandırdı
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İsrail Silvan'da yıkımları hızlandırdı

İsrail'in yıkımları işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde hız kazandı. Evleri ve dükkanları yağmalayarak yıkan İsrail güçleri bu bölgedeki Yahudileştirme politikalarını sürdürüyor. Silvan'da yıkımların yaşanmaması için insanların mahallelere gelmesi amacıyla hoparlörlerden çağrı yapılıyor.

Haber Merkezi Diğer
İsrail Silvanda yıkımları hızlandırdı
​İsrail Silvan'da yıkımları hızlandırdı. ​

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde İsrail'in yıkımları sürüyor. Silvan'da yıkımların yaşanmaması için insanların mahallelere gelmesi amacıyla hoparlörlerden çağrı yapılıyor.

YIKIM HIZLANDI

Mahalle sakinleri İsrail askerlerinin bölgeye sabah saatlerinden itibaren buldozerlerle giriş yaptığını söylüyor. Mahalle sakinlerine "yasadışı " evlerini "kendilerinin yıkmaları" için süre verildiği bu sürenin sonunda da yıkıma başlanıldığı belirtiliyor.

DÜKKANLARI YERLE BİR ETTİLER

İsrail buldozerleri ayrıca Nidal al-Rajabi'ye ait ticari bir kasap dükkânını yıktıktan sonra Silvan'dan çekildi. Çatışmalarda en az 4 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, sahibinin de gözaltına alındığını söyledi.

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