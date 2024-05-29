İsrail tankları Refah'ın merkezinde

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), terör devleti İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesinde saldırıları durdurma kararına rağmen soykırım devam ediyor. İşgalci İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara operasyonunun üçüncü haftasında, görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail tankları Refah'ın merkezine ulaştı. İsrail ordusu, Dünya Mahkemesi'nin "derhal durdurma" hükmüne rağmen Refah'taki operasyonuna devam ediyor. İsrail tankları son olarak Refah kentinin merkezine giriş yaptı. İsrail tanklarının, Refah'ın simge yapılarından biri olan El-Avde Camii yakınlarında görüldüğü aktarıldı.

İKİ KOLDAN İLERLİYOR

İşgalci gücün Refah bölgesinin içlerine iki ayrı koldan ilerlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor. Birinci saldırı kolu Philadelphia koridoru üzerinden şehir merkezini hedef alırken, ikinci kol Refah şehrinin doğusundan El-Avde Kavşağı'na kadar olan bölgeyi ele geçirmeye çalışıyor. İsrail ordusu ile Filistin gruplar arasında kent merkezinde yoğun çatışmanın yaşandığı kaydedildi.

ÇADIRKENTTE KATLİAM: 21 ŞEHİT, 61 YARALI

İşgalci güç karadan ilerlerken hava saldırıları da sürüyor. Refah'ın batısını hedef alan İsrail savaş uçaklarının bir çadır kenti bombalaması sonucu 21 kişinin şehit olduğu 10'u ağır 61 kişinin yaralandığı açıklandı.

SAHRA HASTANELERİNİ TOP ATIŞIYLA VURDU

İsrail topçusu da Refah'ta faaliyet gösteren sahra hastanelerini hedef aldı. El Cezire'nin haberine göre Refah şehrinin batısında yer alan Endonezya, Kuveyt ve Emirlik sahra hastanelerinin çevresine yoğun topçu ateşi yapıldı. Saldırılar sonra üç hastane hizmet dışı kalırken, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesine taşınma işlemleri başlatıldı.

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara ve UAD'nin saldırıyı durdurmasına yönelik hükümlerine rağmen Gazze'nin güneyinde büyük çaplı bir operasyon yürütüyor.Birleşmiş Milletler'in (BM) açıklamasına göre, operasyonun sürdüğü son üç haftada bölgeye sığınan bir milyon Filistinli yeniden göçe zorlandı.

KUZEYDE KITLIK TEHLİKESİ

Öte yandan, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nı da kapatarak insani yardım girişini engellemesiyle özellikle bölgenin kuzeyinde yeniden açlık ve kıtlık baş gösterdi. Kuzey bölgelerinde yaklaşık 700 bin Filistinliye üç haftadır herhangi bir gıda yardımının ulaşmadığı belirtildi. Bölgede çalışır durumda herhangi bir hastane kalmaması nedeniyle hasta ve yaralılar da tedavi edilemiyor. Gıda ve sağlık yardımının ilerleyen günlerde ulaşmaması halinde toplu ölümlerin yaşanmasından endişe ediliyor.







