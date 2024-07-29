İsrail'de Batı Nil Virüsü'nün yayılışı durdurulamıyor: 46 kişi öldü

Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail'in başı Batı Nil virüsü ile dertte.
Soykırımcı İsrail'in Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsü tespit edilenlerin sayısının 710'a yükseldiğini duyurdu.
46 kişi can verdi
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada salgının başladığı Haziran ayından bu yana kadar Batı Nil virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 46 olduğu kaydedildi.
- Uzmanlar, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'ininde herhangi bir semptom görülmediğini, yüzde 20'lik bir kesimde ise ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi çeşitli semptomlar görülebileceğini ifade ediyor.
Virüs bulaşanların yüzde 1'inde nadiren beyin iltihabı ya da menenjit gibi belirtiler görülebileceği aktarılıyor.
Batı Nil Virüsü nedir?
Batı Nil Virüsü (West Nile Virus), sivrisinekler tarafından taşınan bir flavivirüstür ve insanlar, kuşlar ve bazı hayvanlar arasında hastalığa neden olabilir.
İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil bölgesinde tanımlanan bu virüs, günümüzde dünyanın birçok yerinde yayıldı. Virüs, genellikle sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşır ve enfekte sivrisinekler tarafından taşınır.