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Dünya

İsrail'de Batı Nil Virüsü'nün yayılışı durdurulamıyor: 46 kişi öldü

İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya, vaka sayısının 710'a yükseldiğini açıkladı.

12:35 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:01 - 29/07/2024 Pazartesi
IHA
Arşiv
Arşiv

Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail'in başı Batı Nil virüsü ile dertte.


Soykırımcı İsrail'in Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsü tespit edilenlerin sayısının 710'a yükseldiğini duyurdu.


46 kişi can verdi


Bakanlık tarafından yapılan açıklamada salgının başladığı Haziran ayından bu yana kadar Batı Nil virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 46 olduğu kaydedildi.


  • Uzmanlar, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'ininde herhangi bir semptom görülmediğini, yüzde 20'lik bir kesimde ise ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi çeşitli semptomlar görülebileceğini ifade ediyor.


Virüs bulaşanların yüzde 1'inde nadiren beyin iltihabı ya da menenjit gibi belirtiler görülebileceği aktarılıyor.


Batı Nil Virüsü nedir?


Batı Nil Virüsü (West Nile Virus), sivrisinekler tarafından taşınan bir flavivirüstür ve insanlar, kuşlar ve bazı hayvanlar arasında hastalığa neden olabilir.


İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil bölgesinde tanımlanan bu virüs, günümüzde dünyanın birçok yerinde yayıldı. Virüs, genellikle sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşır ve enfekte sivrisinekler tarafından taşınır.



İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi: Sonun Saddam gibi olur

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir tutan Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı, haddi aşan Katz’ın sözlerine verdiği yanıtta, “Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.” ifadelerine yer verdi.


#İsrail
#Nil virüsü
#sağlık
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