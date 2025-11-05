Yeni Şafak
İsrail'de Filistinli esire tecavüzü duyuran eski başsavcı hakkında yeni talep

12:445/11/2025, الأربعاء
AA
Sonraki haber
Yifat Tomer-Yerushalmi
Yifat Tomer-Yerushalmi

İşgalci İsrail polisinin, hapishanede Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin gözaltı süresinin uzatılmasını talep ettiği belirtildi.

Yerel basında çıkan habere göre, İsrail askerlerinin hapishanede Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırması nedeniyle baskılar sonucu görevinden istifa eden Yifat Tomer-Yerushalmi'nin gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin duruşma bugün yapılacak


Yerushalmi, mahkemeden, "durumu nedeniyle" bugünkü duruşmaya fiziki olarak katılmak yerine Zoom üzerinden katılmayı talep etti.
Mahkeme, Yerushalmi'nin talebini değerlendirdikten sonra duruşmaya Zoom üzerinden katılmasını kabul etti.

7 Kasım'a kadar uzatılması istendi


Öte yandan İsrail polisi, Yerushalmi'nin gözaltı süresinin 7 Kasım'a kadar uzatılmasını istedi.


Mahkeme, polisin talebine ilişkin kararını henüz açıklamadı.


Yerushalmi'nin, İsrail'deki Sde Teiman hapishanesinde, askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı.


Aşırı sağcı bakan ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da da gözaltına alınmıştı.




