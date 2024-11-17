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İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı

İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı

13:0917/11/2024, اتوار
G: 17/11/2024, اتوار
AA
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Beyrut
Beyrut

Katil İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA, saldırıların Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldığını bildirdi.


Hades'e düzenlenen şiddetli hava saldırıları St. George Hastanesi çevresini hedef aldı.


Şiyah'ta bir kilisenin yakınındaki 12 katlı binaya düzenlenen ilk saldırıda roketin patlamadığı, ikincisinde ise binanın tamamıyla yerle bir olduğu aktarıldı.


Burc el-Baracine bölgesinde ise Ali Nasır Lisesi'nin arka tarafına çok şiddetli bir saldırı düzenlendiği kaydedildi.



Beyrut'un güneyindeki Dahiye'nin semalarını toz ve duman bulutu kaplarken çok sayıda bina hasar gördü.


Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.



İsrail saldırı tehdidinde bulunmuştu


İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, saldırılar öncesinde Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgesinde bazı noktaların işaretli olduğu haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.


Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek bu bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.


İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada son bir haftada Beyrut'un güneyine 50 hava saldırısı düzenlendiği öne sürülmüştü.





#İsrail
#Beyrut
#Lübnan

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