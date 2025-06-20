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İsrail'den İran'a tehdit: Tahran'ın tamamını boşaltın

İsrail'den İran'a tehdit: Tahran'ın tamamını boşaltın

13:2320/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
AA
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İsrail Savunma Bakanı Katz, "İran’ın başkenti Tahran'dan nüfusun toplu olarak tahliye edilmesi gerektiğini" savundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İran'ın başkenti Tahran'dan nüfusun toplu olarak tahliye edilmesi gerektiğini" ileri sürdü.


Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve bazı askeri yetkililerle görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.


"Tahran'daki rejim hedeflerine yönelik saldırıları yoğunlaştırma" talimatı verdiğini belirten Katz, "Besic ve Devrim Muhafızları gibi rejimin tüm sembollerinin vurulması gerektiğini" savundu.


Katz, İran'ın misilleme saldırılarına yanıt olarak "İsrail, İran'ın nükleer programını engellemek için tesisleri ve bilim insanlarını hedef almaya devam ederken, Tahran'dan toplu nüfus tahliyesi gerçekleştirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.


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İsrail'den İran'a tehdit: Tahran'ın tamamını boşaltın
Dünya / Ortadoğu
20 Haziran, Cuma

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.


İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.


İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.


İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.


Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.


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