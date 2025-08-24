Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA'lı saldırı

İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA'lı saldırı

00:5024/08/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. (Foto: Arşiv)
İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. (Foto: Arşiv)

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyini hedef aldı. Saldırıya ilişkin ölü ve yaralı bilgisine yer verilmedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Beyt Lif beldelerinin arasındaki bir bölgeyi hedef aldı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyini hedef aldı.

Ramya ve Beyt Lif beldelerinin arasındaki bir bölgeye düzenlenen saldırıya ilişkin ölü ve yaralı bilgisine yer verilmedi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, sınıra yakın Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesine de 22 Ağustos'ta İHA saldırısı düzenlemiş ve saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.




#israil
#Lübnan
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TERCİH - YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı açıldı mı?