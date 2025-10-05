İsrail'den Suriye'nin güneyine saldırılar

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde iki aydır yürüttüğü askeri saldırılara ilişkin bilgi verirken, saldırıların işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki güvenliği sağlamayı hedeflediğini ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 226. Tugay kuvvetlerinin, 210. Tümen komutası altında Suriye’nin güneyinde askeri faaliyetler yaptığını bildirildi.

Adraee, görev kapsamında İsrail ordusunun "çok sayıda hassas operasyon yaptığını" ifade ederek, "terörist faaliyetlerde bulunduğu" iddia edilen kişilerin kaçırıldığı ve silahlara el konulduğu bilgisini verdi.

İsrail ordusunun yaptığı saldırıların "genel olarak İsrail vatandaşlarının, özelde ise Golan Tepeleri sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla” düzenlendiğini iddia eden Adraee, olaylardaki can kaybı, yaralı sayısı ve saldırıların yapıldığı bölgelere ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400’ü aşkın baskın gerçekleştirdiğini açıklamıştı.







