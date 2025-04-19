İsrail'e ürkütücü silah yığınağı

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırımı acımasızca sürdürürken, diğer taraftan bölgesel barışı da tehdit eden adımlar atıyor. İşgalci gücün en büyük destekçisi ABD'den son birkaç günde onlarca Amerikan askeri kargo uçağıyla yoğun sevkiyatın gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail medyası sevkiyarın tarihi boyutlarda olduğunu belirtmesi, hazırlığın kime karşı olduğu sorusuna sebep oldu. İsrail, bir taraftan İran'ı hedef alan söylemlerini devam ederken diğer taraftan Gazze'yi işgal ve etnik temizlik amacını da görünür kılıyor. Yapılan yoğun sevkiyatın bu iki amaçla da kullanılabileceği değerlendiriliyor.





24 SAATTE 9 KARGO UÇAĞI

İsrail Yayın Kurulu (KAN), dün yayınladığı haberde, “Görülmemiş çapta bir hava koridoru” olarak nitelediği bir uçuş rotasını kullanan 9 adet Amerikan kargo uçağının, 24 saat içinde işgal altındaki Filistin topraklarının güneyinde yer alan Nevatim Askeri Üssü’ne yüzlerce silah ve mühimmat indirdiğini bildirdi. Nevatim Üssü'ne ulaşan yüzlerce sığınak delici bombanın, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırması ihtimaline karşı İsrail'e gönderildiği öne sürüldü.





HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DE VAR

Mühimmatın İsrail'e Avrupa ve Orta Doğu'daki Amerikan üslerinden nakledildiği aktarıldı. Haberde, geçen hafta İsrail'de konuşlu ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi için önleme füzeleri ve yüksek tonajlı MK-84 bombaları taşıyan onlarca ABD nakliye uçağının İsrail'e ulaştığına işaret edildi.





TRUMP'TAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

ABD'de yayın yapan New York Times (NYT) gazetesinin önceki gün yayınladığı haberde, İsrail yönetiminin bu mayıs ayında İran’a ait askeri üsleri ve nükleer tesisleri vurmaya hazırlandığı ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın, Tahran ile yapılacak müzakereler için bu seçeneğe ilk aşamada destek vermediği öne sürülmüştü. Trump ise çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Geri adım attığımızı söylemiyorum ama aceleci değilim. İran’ın büyük bir devlet olması için fırsat tanımak istiyorum” cümlelerini sarf etmişti. İsrail’deki muhalefet lideri Yair Lapid de, geçtiğimiz ağustos ayında Netanyahu ile İran’ın nükleer tesislerini vurma kararı aldıklarını ancak Netanyahu’nun ABD desteğinden emin olmaması nedeniyle saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı. Buna rağmen ABD’nin Nevatim Üssü’ne bu kadar silah yığmasının neyi hedeflediği sorgulanıyor.





TEHCİR PLANINI UYGULAMAK İSTİYORLAR

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in açıklamaları, bu silahların Gazze’ye yönelik kullanılma ihtimalini de öne çıkarıyor. Smotrich, devam eden müzakerelerde Hamas’ın geçici ateşkesi reddederek kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi talebinde ısrar etmesine karşı “Trump’ın tehcir talebini uygulama zamanı geldi” dedi. Smotrich, İsrail ordusunun Hamas’ı yok etmek ve esirleri kurtarmak hedeflerinin tamamını gerçekleştirmeden ateşkese razı olması durumunda hükümetten çekilme tehdidini de yineledi. İsrail hükümetinin içindeki bir diğer aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir de ABD’den gelen silahların Nevatim Üssü’ne inişinin ardından “İsrail’in hayallerini gerçekleştirme imkanını yakaladığını” söyleyerek, “Her şey Netanyahu’nun elinde” diye konuştu. İki bakanın açıklamaları, İsrail’in muhtemel bir İran saldırısının olmaması halinde ABD’den gelen bu silahları Gazze’de kullanarak buradaki Filistinlileri tehcir etme seçeneği üzerinde de durduğu yorumlarını beraberinde getiriyor.



