Dünya İsrailin ekmeğine yağ sürmeyin
ORTADOĞU

İsrail’in ekmeğine yağ sürmeyin!

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Arap Birliği’nin hazırladığı metne attığı imzanın, Filistin halkında karşılık bulmadığını söyledi. ‘Filistinliler bizi arkamızdan vurdu’ söyleminin İsrail’in işine yaradığını vurgulayan Demirci, “İsrail’in ekmeğine yağ sürmeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçtiğimiz yıl Gazze sınırında Büyük Dönüş yürüyüşü etkinlikleri kapsamında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinli kadınlara işgalci İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ve gazla müdahale edilmiş ve onlarca kişi yaralanmıştı. İsrail askerleri, sınır bölgesi yakınında Türk bayrağı sallayan Filistinli bir genci de gerçek mermi ile ayağından vurarak yaralamıştı.
Geçtiğimiz yıl Gazze sınırında Büyük Dönüş yürüyüşü etkinlikleri kapsamında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinli kadınlara işgalci İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ve gazla müdahale edilmiş ve onlarca kişi yaralanmıştı. İsrail askerleri, sınır bölgesi yakınında Türk bayrağı sallayan Filistinli bir genci de gerçek mermi ile ayağından vurarak yaralamıştı.

Arap Birliği’nin Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan açıklamalarına Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın sessiz kaldığını hatırlatan Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, bu olaydan sonra sosyal medyada sıklıkla “Filistinliler bizi arkamızdan vurdu” şeklinde söylemlerin yayıldığına dikkat çekti.

Muhammet Demirci

KUKLA DEVLET

Filistinli Müslümanların Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiğini belirten Demirci, “Her yönden İsrail’in baskısı altında olan ve başında Mahmut Abbas’ın bulunduğu Filistin Devleti ne yazık ki, halkının düşüncelerinin tersine kukla bir devlettir. Arap Birliği’ni oluşturan körfez ülkeleri ve ABD’den aldığı yardımlar ile ayakta durduğu için halkının aksine Barış Pınarı Harekatı’nda Arap Birliği’nin bildirisinin altına imzasını atmıştır” dedi.

ONLAR RUHSUZLAR ORDUSU!

Arap Birliği’nin ABD, AB ve İsrail’in baskısıyla hareket eden kukla yöneticilerden oluştuğunu kaydeden Demirci, “Arap Birliği, bugüne kadar İsrail zulmüne, akan Müslüman kanına rağmen kınamadan öte gidemeyen ruhsuzlar ordusudur. Dolayısıyla onların aldığı ve kukla Filistin Devleti’nin de desteklediği kınama kararının bölge Müslümanları açısından hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bizler bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir dezanfarmasyonun etkisi altında kalmadan Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü yolunda çalışacağız” diye konuştu.

BU ALGI İSRAİL’E YARAR

  • Özellikle sosyal medya üzerinden “Filistinliler bizi arkamızdan vurdu” yönünde bir algı oluşturulduğunu belirten Demirci, “Yahudi’nin istediği, tam da budur, Türkiye’deki Filistin’e ve Kudüs’e yardım gönderen Müslümanların yardımlarının kesilmesini sağlamak Filistin ile Türkiye arasındaki bağları koparmaktır. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan, Filistin halkına yapılan yardımların önüne geçilmesini isteyen Siyonist İsrail’in ekmeğine yağ sürmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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