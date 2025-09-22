Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'in Gazze'de bombaladığı evin enkazında kalan 60 Filistinliye ulaşılamıyor

İsrail'in Gazze'de bombaladığı evin enkazında kalan 60 Filistinliye ulaşılamıyor

17:4122/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Gazze'de katliam: 60 kişi enkaz altında
Gazze'de katliam: 60 kişi enkaz altında

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hava saldırısıyla hedef aldığı bir evin enkazında 60 Filistinlinin kaldığı bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin es-Samir bölgesinde tahliye uyarısı yapmadan sivillerin yaşadığı bir evi bombaladı.

İsrail'in ablukası nedeniyle arama kurtarma ekipmanlarının olmadığı bölgede, hava saldırısına maruz kalan evin enkazında kalan ölü ve yaralı 60 kişiye ulaşılamadığı belirtildi.

İsrail ordusunun hava saldırısıyla vurulan evin yerle bir olduğunu gösteren görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde konuşan Filistinli bir kadın, daha önceki İsrail saldırılarında yaralanan kardeşi ve ailesinin enkaz altında can verdiğini ifade etti.

Söz konusu kadının yanında görülen bir kişyi de gözyaşları içinde enkaz altında ölen çocuğuna "Nur! Babacığım neredesin sen?" sözleriyle seslendiği duyuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 785 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 754 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 523’e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 496 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.



#gazze
#İsrail saldırıları
#sivil ölümler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci istifa mı etti?