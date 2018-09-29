İsrail’in hesap verme vakti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasını “gösteri” diye niteledi. Zarif açıklamasında, “Hiçbir sanat gösterisi, İsrail’in bölgemizde atom silahları dahil olmak üzere gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez. İsrail’in yasa dışı nükleer silah programını itiraf edip uluslararası müfettişlerin incelemesine açmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

TEMELSİZ VE KOMİK

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi de Netanyahu’nun iddialarının “temelsiz ve komik” olduğunu söyledi. Kasımi, “İşgalci İsrailli yetkililer tarafından sahnelenen bu yeni gösteri her ne kadar cevap vermeyi hak etmiyorsa da bu iddiaları şiddetli bir şekilde reddediyoruz” dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğu iddiasında bulunmuştu. Netanyahu, nisan ayında İran’ın nükleer arşivine ait olduğunu iddia edilen belgeleri ortaya çıkardıklarını hatırlatarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) bu konuda harekete geçmediğini belirterek kurumu da eleştirmişti.