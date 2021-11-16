İsrail'in ‘Kutsal Havza’ projesini durdurun

İşgalci İsrail, Kudüs’ü Yahudileştirme planlarını adım adım hayata geçiriyor. Mescid-i Aksa ve çevresindeki faaliyetler son günlerde hız kazandı. Siyonist rejim, projelerini meşrulaştırmak için uydurdukları Yahudi öğretilerini öne sürüyor. Sözde “Kutsal Havza” projesi ise bunların en tehlikelisi. 1999 yılında “Kutsal Havza” projesi için çalışmalara başlayan işgalciler, bunu tamamlamak için tüm güçlerini seferber ediyor.

Nasır İsa Hedmi

AKSA BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

Yeni Şafak’a konuşan Kudüs’ün Yahudileşmesini Önleme Komitesi Başkanı ve Kudüs Araştırmacısı Nasır İsa Hedmi, Mescid-i Aksa’nın büyük tehdit altında olduğunu söyledi:

“Bu bölge İslamiyet’in gelişinden önce de sonra da kutsaldı. Asırlar boyunca Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar ölülerini buraya defnetti. Şeyh Cerrah, Silvan, Vadi El-Joz mahalleleri gibi Mescid-i Aksa çevresi de bu bölgeye dahil ediliyor. Proje Mescid-i Aksa’yı da kapsıyor.”

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HİKAYE UYDURUYORLAR

“Yahudi efsanesine göre; Zeytin Dağı’ndaki Yahudi mezarlıkları “Üçüncü Tapınak” ile bağlantılı. Beklenen kurtarıcı Zeytin Dağı’na inecek ve Mescid-i Aksa’nın Rahmet Kapısı’ndan Üçüncü Tapınak’ı kurmak için girecek. Kutsal Havza’yı kapsayan tüm bölgeyi Yahudileştirmek istiyorlar. Kendi uydurdukları hikayeleri gerçekmiş gibi dayatıyor, Kudüs’teki İslam geçmişini silmek istiyor. Hedef tüm Kudüs’ü Yahudileştirmek.”

MÜSLÜMANLAR UYANMALI

“Geç olmadan tüm İslam alemi Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı saran bu tehlikeye karşı uyanmalı. Acilen bu projeye müdahale edilip durdurulması gerek. Kudüs halkı tüm kenti ve kutsalları korumak için canla başla mücadele ediyor. Mescide girmeleri yasaklanıyor, tutuklanıyor, işkence görüyorlar. Kudüs’ü korumak için direnenlerin imanlarından başka silahları yok. Zulmünü artıran işgalcilere karşı dünya üzerindeki bütün Müslümanların desteğine ihtiyacımız var.”

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Türklerin gelmesi güç veriyor

Hiçbir zaman ümitlerini kaybetmediklerini kaydeden Nasır İsa Hedmi, şunları söyledi: “Müslümanlar eskiye göre çok daha bilinçli. Özellikle Türkiye, Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda çok hassas. Türkiye her zaman yanımızda. Türk kardeşlerimiz Mescid-i Aksa’ya geldiklerinde işgalcilerin karşısına dikiliyor. Onların buraya gelmesi bize güç veriyor.”

Aksa’yı kapatıp ayin yapıyorlar

Mescid-i Aksa’ya yürüme mesafesinde oturan ve bugüne kadar 5 kez tutuklanan Nasr İsa Hedim, son günlerde artan Talmud ayinlerine de dikkat çekti: “Pazardan perşembeye sabah 07.30’dan 11.30’a kadar Talmud ayinleri gerçekleştiriliyor. Ayinler Aksa’nın doğu tarafındaki El Rahme kapısının olduğu bölümde yapılıyor. Onlar oradayken Müslümanların girişine izin vermiyorlar.”

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