İsrail'in öldürdüğü 4 esir teslim edildi

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri Tugayları, dün Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bulunan Beni Suheyla Mahallesi'nde düzenlediği törenle, Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas adındaki İsrailli 4 esirin cesedini teslim etti. İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar sırasında öldükleri belirtilen 4 esirin cesedi sabah saatlerinde aracı olan Kızılhaç Komitesi yetkililerine tabutlar içinde verildi. Shiri Bibas eşi ve Ariel ile Kfir Bibas’ın babası Yarden Bibas, şubat ayı başında yapılan takasta diri olarak serbest bırakılmıştı. Cesetlerin teslim edildiği sırada görüntü alınmaması için tabutlar araçlara yüklenirken kameraların önleri kapatıldı. Cesetlerin teslimi için yapılan törene daha önce İsrail tarafından alıkonularak takas kapsamında serbest bırakılan Gazzeliler de katıldı.





ONLARI SİYONAZİLER ÖLDÜRDÜ

Esir teslimi için yapılan tören için kurulan platforma, Kassam Tugayları tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kanlı resmi ve esirlerin fotoğraflarının olduğu üzerinde “Savaş suçlusu Netanyahu ve onun Nazi ordusu tarafından, Siyonist savaş uçaklarının attığı füzelerle öldürüldüler” yazısı yer aldı. Platforma ayrıca, “Savaşa geri dönmek=Esirlerin tabutlar içinde dönmesi” ibaresinin yer aldığı bir başka pankart daha asılarak İsrail’in savaşa geri dönme tehditlerine karşı meydan okundu. Ölü esirlerin koyulduğu tabutların üzerine esirlerin kimlik bilgileri, ölüm tarihleri, fotoğrafları ve “İsrail ordusu tarafından öldürüldüler” yazısı yer aldı.





F-16 SALDIRISINDA CAN VERDİLER

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Shiri Bibas ve iki çocuğu, işgalci İsrail ordusunun ateşkesten dört ay önce Beni Suheyla mahallesine F-16 savaş uçaklarıyla düzenlediği bombardımanda yaşamını yitirdi. Söz konusu kaynaklar, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin bombardıman sonrası bölgeye geldiğini ve esirleri bulmak için kazı çalışmaları yürütmesine rağmen esirleri bulamadığını aktardı. Anne Shiri Bibas’ın Aksa Tufanı Operasyonu sırasında İsrail ordusunun Güney Cephe Komutanı’nın ofis çalışanlarından biri olduğu ve 120. .Tümen'e askeri eğitim verilmesinden sorumlu olduğu kaydedildi.





NETANYAHU TÖRENE KATILMAKTAN VAZGEÇTİ

Öte yandan, İsrail ordusu Kızılhaç tarafından Gazze’den çıkarılan 4 cesedin teslim alındığını ve otopsiye gönderildiğini bildirdi. Tabutların Kızılhaç’tan teslim alınmadan önce güvenlik taramasından geçirildiğini belirten İsrail ordusu, otopsi sonucunda esirlerin nasıl öldüğünün açıklanacağını kaydetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise daha önce ölü esirlerin defnedilmesi için yapılacak törene katılacağını bildirmesine rağmen esir ailelerinin tepkisi üzerine törene katılmaktan vazgeçti. Esirlere ilişkin bir açıklama yapan İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog da “Sorumluklarımızı yerine getiremediğimiz ve esirleri sağ salim ailelerine döndüremediğimiz çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.





Serbest kalan esirler törendeydi

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, esirlerin cesetlerinin teslimi için dün Han Yunus’ta yapılan törene takas kapsamında serbest bırakılarak Gazze’ye geri gelen Filistinli tutukluların da katıldığı bildirildi. Törende, Geçtiğimiz haftaki takasta serbest bırakılarak Gazze’ye gönderilen Muhammed Ebu Varda’nın da yer alması dikkat çekti. Muhammed Ebu Varda, 1996’da 45 İsraillinin öldürüldüğü ‘Aşkelon Kavşağı Saldırısı’nın arkasındaki isimdi ve ömür boyu hapis cezası almıştı.





İsrail 64 esirin yerini açıkladı

İsrail'in, 7 Ekim 2023’te başlattığı vahşi saldırılar kapsamında Gazze'den alıkoyduğu 64 Filistinli esirin yerini açıkladığı bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti, tutuldukları yerler açıklanan esirlerin, Negev ve Nafha hapishaneleri, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman ve Saharonim kampları, Batı Şeria'nın merkezindeki Ofer hapishanesi, İsrail'in merkezindeki Nitzan hapishanesi ve İsrail'in kuzeyindeki Naftali ve Megiddo hapishaneleri arasında dağıtıldığı belirtildi.



