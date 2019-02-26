Dünya İsrailli bakandan Mescid-i Aksaya baskın
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İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Haber Merkezi AA
İsrail Tarım Bakanı'nın beraberindeki radikal grup.
İsrail Tarım Bakanı'nın beraberindeki radikal grup.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ariel'in, bu sabah bir grup fanatik Yahudi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ariel ve beraberindekilerin, Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

  • İsrail'deki koalisyon hükümetinde Yahudi Evi Partisi'nden bakan olan Ariel, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

Geçen yıl birçok kez Aksa'ya baskın düzenleyen Ariel, en son 5 Şubat'ta Harem-i Şerif'e girmişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
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