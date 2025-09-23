Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrailli bir subay daha Gazze'de öldü

İsrailli bir subay daha Gazze'de öldü

09:0223/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İsrail ordusu Gazze'de bir subayının daha öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu Gazze'de bir subayının daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bir subayının daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 77. Tabur "Saar Magolan" birliğinden bölük komutanı Binbaşı Shahar Netanel Bozaglo'nun (27) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 911'e çıkarken, İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 465 oldu.

İsrail basınına yansıyan haberlerde Bozaglo'nun, İsrail'in kara saldırıları başlattığı Gazze kentinde Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın hedef aldığı bir tankta yaralandığı ve hastanede öldüğü ifade edildi.

#Saar Magolan
#Gazze
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zirai don desteği ne kadar yatacak, kimler yararlanacak? Zirai don ödemeleri hangi ürünleri kapsıyor?