İsrailli ırkçı bakandan Haniye'nin şehadeti sonrası alçak paylaşım: Bu ölümlülere merhamet yok

Soykırımcı İsrail'in eli kanlı Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti sonrası alçakça sözler sarfetti.
"Bu ölümlülere merhamet yok"
- "Onlara vuracak demir el, barışı ve biraz olsun teselliyi getirecek ve barışı arzulayanlarla barış içinde yaşama yeteneğimizi güçlendirecek olan eldir"
Haniye İran'da şehit edildi
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti.
Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini bildirmişti.