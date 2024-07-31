Dünya

İsrailli ırkçı bakandan Haniye'nin şehadeti sonrası alçak paylaşım: Bu ölümlülere merhamet yok

Eli kanlı terör devleti İsrail'in Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle ilgili 'sevinç' dolu bir paylaşım yaptı. Eli kanlı siyonist "Bu ölümlülere merhamet yok" ifadelerini kullandı.

Lokman Özdemir
10:05 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:06 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Şehit İsmail Haniye - Amichai Eliyahu
Şehit İsmail Haniye - Amichai Eliyahu

Soykırımcı İsrail'in eli kanlı Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti sonrası alçakça sözler sarfetti.


Siyonist bakan Haniye'nin öldürülmesinin
"dünyayı biraz daha iyi hale getirdiğini"
söyledi.


"Bu ölümlülere merhamet yok"


Eliyahu, X.'te paylaştığı gönderide
"Bu ölümlülere merhamet yok"
ifadelerini kullandı.

Eli kanlı katil şu ifadeleri kullandı;

  • "Onlara vuracak demir el, barışı ve biraz olsun teselliyi getirecek ve barışı arzulayanlarla barış içinde yaşama yeteneğimizi güçlendirecek olan eldir"

Haniye İran'da şehit edildi


Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti.


Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini bildirmişti.




Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...

#Amichai Eliyahu
#İsmail Haniye
#İsrail
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Gözler 2024 YAŞ atama ve terfi listesinde!