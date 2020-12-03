İsrailli ırkçı fanatiklerden İslam’a hakaret: BAE satın alınca çıldırdılar

Kulübün hisselerinin yarısının, BAE’deki iktidar ailesinin bir üyesi olan Şeyh Hamad Bin Halife’ye bu haftasonu satışı gerçekleşecek.

İsrail’in ırkçı takımı Beitar Jerusalem yine Peygamber Efendimiz’e hakaret ile gündeme geldi. Takımın fanatik taraftarları, bu kez Beitar Jerusalem’in hisselerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) satışını protesto etmek bahanesiyle Müslümanlar’ın tüm kutsal değerlerine hakaret etti.

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Kulübün hisselerinin yarısının, BAE’deki iktidar ailesinin bir üyesi olan Şeyh Hamad Bin Halife’ye bu haftasonu satışı gerçekleşecek. Takımın taraftarları ise sözkonusu anlaşmayı, Hz. Muhammed’e , Müslümanlara, barışa ve Araplara hakaret ederek reddettiler.

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BİZİ SATIN ALAMAZSINIZ

Taraftarlar yayınladıkları videoda “Araplara ölüm” ve “Siz (BAE) bizi satın alamayacaksınız” gibi tehditler savurarak Hz. Muhammed’e de hakaret eden ifadeler kullandı. Öte yandan Beitar Jerusalem Başkanı Moshe Hogeg’in takım yönetimiyle birlikte Abu Dabi’ye gittiği ve satışın tamamlanması için görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Eylül ayında, İsrail ve BAE’nin ilişkilerini normalleştirmesinin ardından yapılan açıklamada, takımın satışı müzakerelerinin başladığı duyurulmuştu.

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ALİ MUHAMMED ADINI İSTEMEDİLER

Haziran 2019’da Beitar Jerusalem, 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ali Muhammed’i 1,7 milyon avroya transfer ederek 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Irkçı taraftarlar bir basın açıklaması yaparak futbolcunun adının değişmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Irkçı takım, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan elçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararından ardından ise adlarını “Beitar Trump Jerusalem” olarak değiştirmesiyle gündem olmuştu.

HİÇ ARAP FUTBOLCUSU YOK

Ortadoğu Yahudileri Mizrahiler’in kulübü olarak bilinen Beitar Jerusalem, ayrıca İsrail Premier Ligi’nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp olarak biliniyor. Siyonist ismi taşıyan takımın taraftarları da kendilerini La Familia olarak adlandırıyorlar. Takıma herhangi bir Arap futbolcunun transferine şiddetle karşı çıkan grup, Arap oyunculara hakaret tezahüratları ile tanınıyor.