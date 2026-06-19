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İsrailliler Güney Kıbrıs'ta terör estiriyor

İsrailliler Güney Kıbrıs'ta terör estiriyor

04:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
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Haydut devlet İsrail, Gazze'deki soykırıma paralel olarak bir askeri üsse dönüştürdüğü ve toprak satın aldığı Güney Kıbrıs'ı da terörize etmeye başladı.

Güney Kıbrıs'ın Ayia Napa kentinde bir gece kulübünün dışında çıkan şiddetli kavga sonucu dört kişi yaralanırken, 21 yaşındaki bir İsrailli “cinayete teşebbüs” şüphesiyle tutuklandı. Rum Kesimi polisinin açıklamasına göre olay önceki gün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Olay yerine müdahale eden iki güvenlik görevlisi tarafları ayırmaya çalıştı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, kavga sırasında 21 yaşındaki şüphelinin bıçak çıkararak Kıbrıslı genci ve iki güvenlik görevlisini yaraladığını kaydetti. Kavgada ikinci İsrailli de yaralandı. 41 yaşındaki güvenlik görevlisinin karın bölgesinden bıçaklandığı ve acil ameliyata alındığı bildirildi. Polis, olay yerine gelen ekiplere hakaret ettiği ve kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 21 yaşındaki şüpheli hakkında ek suçlamalar da yöneltti. Güney Kıbrıs, son dönemde Gazze'deki soykırıma katılan İsrailli askerlerin rehabilitasyonu için bir merkeze dönüştürülmüş durumda. Psikolojik problemi olan İsrail askerlerinin adada serbestçe dolaşması uzun süredir rahatsızlığa ve adli olaylara sebep olduğu biliniyor.



#israil
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