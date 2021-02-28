Dünya İstanbuldan ülkesine dönen Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel ortadan kayboldu
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İstanbul'dan ülkesine dönen Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel ortadan kayboldu

Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel, İstanbul'dan Mısır'a dönüşünde Uluslararası Kahire Havalimanı'nda gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde Mısır'ın darbe ile başa gelen lideri Abdulfettah es-Sisi tarafından arandığı ortaya çıkan gazetecinin akıbetine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Haber Merkezi AA
Abdulfettah es-Sisi.
Abdulfettah es-Sisi.

İngiltere merkezli “Arap Organization” sitesinde yer alan habere göre, Cemal’in ailesi, 22 Şubat’ta Uluslararası Kahire Havalimanı’na ulaşmasının ardından gazeteciyle iletişimi kaybetti.

"Ülkeye döndüğü an sırra kadem bastı"

Cemal’in tutuklu oğlu Beha el-Cemel Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, “Babam artık yoruldu ve Mısır’a geri dönmek istedi. Uluslararası Kahire Havalimanı’na ulaştığı andan itibaren sırra kadem bastı ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Sisi 'uyarmak' için aramış"

Haberde, Cemal’in 2014 yılında Mısır merkezli “Mısır el-Yevm” gazetesinde ülkede yönetim şeklini eleştiren bir makale kaleme almasından sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin kendisini “uyarmak için” arayarak 20 dakika boyunca konuştuğuna değinildi.

Cemal’in, Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye’ye geldiği biliniyor.

Cemal’in tutuklandığını doğrulayan bazı Mısırlı gazeteciler, yetkili makamlara derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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