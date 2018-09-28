Dünya İşte gözlem üssü
ORTADOĞU

İşte gözlem üssü

İdlib'in güneyindeki Morik'te bulunan gözlem noktasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki bir üssü daha görüntülendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halep’e bakan TSK noktası ilk kez görüntülendi
Halep’e bakan TSK noktası ilk kez görüntülendi

4 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacının yaşadığı İdlib'de 12 adet gözlem noktası bulunan Türkiye, üs kurma çalışmalarına ilk olarak Afrin ile İdlib'in ayrıldığı bölgeden başlamış, ardından Halep yakınlarından geçerek güneye inen hat boyunca askeri noktalar inşa etmişti. Halep batısındaki Anadan beldesinde bulunan Türk gözlem üssü, mini İHA'ların taşıdığı kameralarca kaydedildi. Etrafı beton bariyerlerle çevrili durumdaki Anadan Üssü'nde çok sayıda zırhlı araç ve tank da konuşlu durumda. Çok sayıda Mehmetçiğin görev yaptığı bölgeye İran destekli rejim güçleri yalnızca 1,5 kilometre mesafede. Sözkonusu bölge, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Soçi'de varılan 'silahtan arındırılmış kuşağın' kuzey noktasını oluşturuyor. İdlib kent sınırlarında 15 kilometre derinliğinde oluşturulacak kuşağın 7,5 kilometre derinliğindeki kısmının hem güvenliğini hem de kontrolünü Türkiye sağlayacak.

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