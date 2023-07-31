İsveç alçak saldırıya yine göz yumdu: Irak göçmeni Salwan Momika parlamento dışında Kur'an-ı Kerim yaktı

İki provokatörün Kur'an yakmadan önce kutsal kitabı yere atıp çiğnediği bildirildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci günü Stockholm'deki Medborgarplatsen Camii'nin önünde Kur'an'ı tekmelemiş daha sonra 20 Temmuz günü Irak Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yere atıp çiğnemişti.
İsveç'e yerleşmeden önce Irak'ta Haşdi Şabi örgütünde yer alan Momika'nın daha önceki provokasyonları, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede protesto gösterilerine neden olmuştu.
Irak göçmeni Momika, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik bir saldırı daha gerçekleştirdi. Momika ve yanındaki Salwan Najem, İsveç parlamentosu dışında kutsal kitabı ateşe verdi. AFP muhabiri, iki provokatörün Kur'an yakmadan önce kutsal kitabı yere atıp çiğnediğini aktardı.
Momika ile Najem'in protestosu, izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.
İsveç Başbakanı Kristersson: Yasal mevzuatı analiz etmeye başladık
Geçtiğimiz saatlerde İsveç'ten yapılan açıklamada, benzer eylemlerin düzenlediği Danimarka ile 'diyalog kurulduğu' belirtilmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Kur'an krizini başka ülkelerin İsveç aleyhine kullandığının farkındayız" demişti. İfade özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü savunduklarını vurgulayan Kristersson, şöyle konuşmuştu:
- "Farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlara saygı duyma konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Din özgürlüğü toplumlarımızın doğal bir dayanağıdır. İsveç'te ulusal güvenliğimizi ve yurt dışında İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek önlemlerin kapsamını araştırmak amacıyla 'Kamu Düzeni Yasası' da dahil olmak üzere, yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık."
Bu kaçıncı saldırı!
Dünyanın en büyük askeri ittifakı NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te, 2023'ün ilk haftalarından bu yana birçok provokasyon gerçekleşti. Terör örgütü PKK/YPG'liler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini Stockholm Belediyesi önünde astı, polis teröristlere engel olmadı. Birkaç gün sonra bu kez aşırı sağcı parti lideri Rasmus Paludan, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.