İsveç alçak saldırıya yine göz yumdu: Irak göçmeni Salwan Momika parlamento dışında Kur'an-ı Kerim yaktı

Hristiyan bir esnaf, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Iraklı Salwan Momika'ya ürün satmadı ve onu marketinden kovdu. Kendisi de Iraklı olan esnaf, ''Kendinden utan biraz. Onurlu insanlar hakkında böyle konuşmazsın. Sen tüm insanlara da bize de zarar verdin'' diyerek tepkisini dile getirdi.