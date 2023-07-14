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İsveç polisi eylem için başvuran 30 yaşındaki kişiye onay verdi: İsveç İslam Federasyonu'ndan ülkede Tevrat ve İncil yakılmasına izin verilmesine kınama

Kur'anı- Kerim'e yönelik saldırılara göz yuman İsveç polisi şimdi ülkede tepki çeken yeni bir provokasyona göz yumma hazırlığında. İsveç resmi haber ajansı TT'ye göre, İsveç polisi, Tevrat ve İncil yakma eylemi yapmak için başvuran 30 yaşındaki kişiye izin verdi. İsveç İslam Federasyonu, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde yapılması planlanan eyleme izin verilmesini kınadı.

22:31 . 14/07/2023 Cuma
AA
İsveç İslam Federasyonu, ülkede Tevrat ve İncil yakılmasına izin verilmesini kınadı.

İsveç İslam Federasyonu, ülkede Tevrat ve İncil yakılmasına izin verilmesini kınadı.

İsveç İslam Federasyonu, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat ve İncil yakma eylemi yapılmasına izin verilmesini kınadı.

İsveç resmi haber ajansı TT'ye göre, İsveç polisi, Tevrat ve İncil yakma eylemi yapmak için başvuran 30 yaşındaki kişiye izin verdi.

Söz konusu eylem, yarın yerel saatle 13.00'te İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde yapılacak.

İsveç İslam Federasyon Başkanı Akan provokatif eylemi kınadı

İslam İsveç Federasyonu Başkanı Tahir Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutsal kitapların yakılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

İsveç'te bu eylemlere müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Akan, "Yarın yapılacak provokatör eylemi şimdiden kınıyorum." dedi.

Akan, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 28 Haziran'da da Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu tür provokatif eylemlerin, İsveç gibi demokratik bir ülkede yapılması bizi üzüyor. Müslüman olarak kutsal kitapların yakılmasına ve tahrip edilmesine karşıyız. Bunun nefret suçu sayılması lazım. İsveç'teki İslam Federasyon ve dernekleri olarak 5 ay önce İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la toplantı yaptık ve kutsal kitapların yakılmasının önüne geçilmesini istedik."

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.

İsveç yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halkı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.


Rusya'nın tehditleri gölgesinde ABD'den 'tahıl koridoru' açıklaması: Genişletmek ve süresini uzatmak elzemdir
Rusya'nın tehditleri gölgesinde ABD'den 'tahıl koridoru' açıklaması: Genişletmek ve süresini uzatmak elzemdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen ve girişimleri sayesinde süresi uzatılan Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin ABD'den açıklama geldi. Rusya'nın 18 Temmuz'da bir kez daha sonlandırmakla tehdit ettiği Karadeniz Tahıl Girişimi hakkında açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, söz konusu girişimin genişletilmesinin ve süresinin uzatılmasının elzem olduğunu söyledi. Girişime ilişkin Türkiye'nin desteğine vurgu yapan Blinken, aksi takdirde bölgedeki ve gelişmekte olan ülkelerin yüksek gıda fiyatları ve daha fazla gıda kıtlığı yaşayarak bedel ödemek zorunda kalacağı değerlendirmesinde bulundu.


#İsveç
#Tevrat ve İncil yakılması
#Kınama
#İsveç İslam Federasyonu
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