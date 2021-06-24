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AVRUPA

İsveç’te temyiz mahkemesi başörtüsü yasağını kaldırma kararını onadı: Dini inancı gösterme özgürlüğü var

Göteborg Temyiz Mahkemesi, Skurup ve Staffanstorp belediyelerinin geçtiğimiz yıl aldığı, okul öncesi ve ilkokulda başörtüsünü yasaklaması sonrası İsveç Mahkemesi’nin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yasağı bozma kararını onadı.

Haber Merkezi DHA
İsveç’te temyiz mahkemesi başörtüsü yasağını kaldırma kararını onadı: Dini inancı gösterme özgürlüğü var
İsveç’te temyiz mahkemesi, başörtüsü yasağını kaldırma kararını onadı.

Göteborg Temyiz Mahkemesi, Skurup ve Staffanstorp belediyelerinin geçtiğimiz yıl aldığı, okul öncesi ve ilkokulda başörtüsünü yasaklaması sonrası İsveç Mahkemesi’nin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yasağı bozma kararını onadı.

İNANCA ÖZGÜRLÜK VURGUSU


Göteborg Temyiz Mahkemesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Başı veya saçı örtmek birçok farklı dinde bir gelenek olmuştur. Dini inançtan ilham alınabilen veya motive edilebilen ve bu nedenle bireyin dini inanışının bir parçası olarak görülebilen bir şeydir. Ancak aynı zamanda bireyin ifade özgürlüğünün bir ibaresi olarak da görülebilir ve kültürel veya dini bir geleneğe dayanır. Dolayısıyla Temyiz Mahkemesi'nin vardığı sonuç, belediyelerin kararlarının bireyin dini inancını gösterme özgürlüğünü, hükümet biçimine göre anayasal olarak korunan din özgürlüğüne aykırı bir şekilde sınırladığı yönündedir. Kararlar aynı zamanda Avrupa Sözleşmesi'ne de aykırıdır. Bu, yasa dışı oldukları anlamına gelir. İdare mahkemesi bu nedenle belediye kararlarını iptal ederek doğru olanı yapmıştır” denildi.

İsveç'te bir belediyenin okullarda başörtüsü yasağını mahkeme kaldırdı
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