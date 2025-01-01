İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.





Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuk havaya rağmen Segels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, yılbaşını kutlamak yerine İsrail tarafından öldürülen çocuk ve sivillerin yasını tuttu.





İsveç Parlamentosuna doğru yürüyüşe geçen göstericiler "Özgür Filistin, özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.









'Katil İsrail' sloganları atıldı





Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin", "İşgale son", "Katil İsrail" sloganları attı.





İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

Grup adına yapılan açıklamada da İsrail'in çocuk, kadın ve gazetecilere yaptığı katliamdan dolayı yılbaşının kutlanmadığı, bunun yerine Filistin halkının sesinin duyurulmaya çalışıldığı belirtildi.





Açıklamada, 20 binden fazla çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğü ve çocuklardan bazılarının cenazesinin naylon torbalarda taşındığı kaydedildi.







