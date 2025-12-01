Yeni Şafak
İsviçre'de kadınlara zorunlu askerlik referandumu

04:001/12/2025, Pazartesi
Fotoğraf: Arşiv
İsviçre halkı, erkeklere yönelik zorunlu askerlik sisteminin yerine hem kadın hem de erkekler için zorunlu bir toplum hizmeti getirilip getirilmeyeceğini ve iklimle mücadeleyi finanse etmek amacıyla süper zenginlerin vergilendirilip vergilendirilmeyeceğini belirlemek üzere sandık başına gitti. Yapılan son kamuoyu yoklamaları her iki teklifin de kabul edilmesinin beklenmediğini gösterse de konular önemli tartışmalara yol açtı. İsviçre hükümeti ve parlamentosu, seçmenleri dünkü oylamada yer alan iki ulusal maddeyi de reddetmeye çağırdı. Hükümet, bu tekliflerin büyük maliyetler getireceğini ve ekonomiyi tehdit edebileceğini savundu.


#İsviçre
#kadın
#askerlik
#referandum
