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İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendi

İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendi

17:4312/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
AA
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Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın siber saldırıya uğrayan kurumlara destek verdiği açıklandı.
Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın siber saldırıya uğrayan kurumlara destek verdiği açıklandı.

İtalya'da aralarında Intesa ve Monte Paschi olmak üzere bazı bankaların ayrıca Taranto ile Trieste limanlarının ve bazı özel kuruluşların internet sitelerinin sabah saatlerinde ‘NoName057' isimli Rusya yanlısı bir grup bilgisayar korsanının siber saldırısına uğradığı kaydedildi.

İtalya'da bazı bankalar ve kurumların Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının siber saldırısının hedefi olduğu bildirildi.


İtalyan ANSA ajansının haberde, aralarında Intesa ve Monte Paschi olmak üzere bazı bankaların, ayrıca Taranto ve Trieste limanlarının ve bazı özel kuruluşların internet sitelerinin sabah saatlerinde "NoName057" isimli Rusya yanlısı bir grup bilgisayar korsanının siber saldırısına maruz kaldığı belirtildi.


Haberde, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın siber saldırıya uğrayan kurumlara destek verdiği ve söz konusu sitelerin işlevsel hale gelmesi için çalıştığı kaydedildi.


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 9 Ocak'ta Roma'ya yaptığı ziyaret sırasında İtalya'da bazı devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırıların hedefi olmuştu.


#bilgisayar korsanları
#İtalya
#siber saldırı

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