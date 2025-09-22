Yeni Şafak
İtalya’da sendikalardan 'Gazze' grevi: Limanlar kapatıldı ulaşım aksadı

15:0522/09/2025, Pazartesi
IHA
İtalyan haber ajanslarına göre, başkent Roma’da birçok otobüs seferi durduruldu ve metro seferlerinde aksamalar yaşandı.
İtalya genelinde binlerce kişi, sendikaların "Gazze’deki soykırımı kınamak" ve "İsrail’e diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uygulanması" çağrıları üzerine greve giderken, metro seferlerinde aksamalar yaşandı, Cenova ve Livorno limanları da kapatıldı.

İtalya’da Gazze’ye destek eylemi düzenleniyor. Ülke genelinde binlerce kişi, sendikaların "Gazze’deki soykırımı kınamak" ve "İsrail’e diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uygulanması" çağrıları üzerine greve gitti.

İtalyan haber ajanslarına göre, başkent Roma’da birçok otobüs seferi durduruldu ve metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Cenova ve Livorno’da göstericiler, limanları bloke etti. Göstericiler, otoyolları trafiğe kapatırken, öğrenciler derslere girmedi, mağazalar ülke çapında kapatıldı.

"İtalya konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyor"

Roma’da yüzlerce lise öğrencisi, Roma Termini Tren İstasyonu’nun önünde toplanarak, Filistin bayrakları salladı ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, "Soykırıma uğrayan bir halkı desteklemek için buradayız" açıklaması yaptı. İlk kez protestoya katıldığını belirten 18 yaşındaki Francesca Tecchia, "Gazze’de olanlar çok önemli, artık sessiz kalamam" ifadelerini kullandı.

52 yaşındaki işçi Federica Casino da "Gazze’nin ölen çocukları ve yıkılan hastaneleri için" sokakta olduklarını söyledi. Casino, "İtalya konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyor" diyerek, hükümete tepki gösterdi.

