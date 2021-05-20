Dünya İyileşecektiler gittiler
ORTADOĞU

İyileşecektiler ‘gittiler’

İşgalci İsrail, Gazze’de 60’tan fazla çocuğu katletti. Bunlardan 11’i daha önceki bombardımanlarda travma yaşayan ve Norveç Mülteci Merkezi’nde psikolojik tedavi gören çocuklardı. Norveç Göçmen Konseyi Sekreteri Jan Egeland, “Travma ile başa çıkmalarına yardım ettiğimiz 11 çocuğun evdeyken bombalandığını öğrendiğimizde şok olduk. Artık gittiler, aileleriyle birlikte öldürüldüler. Rüyalarıyla ve onları rahatsız eden kabuslarla gömüldüler” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
​İyileşecektiler ‘gittiler’
Yara El-Kolk - Rola El-Kolk - Hila El-Kolk

Gazze’de çatışmaların başlamasından bu yana 60’dan fazla çocuk hayatını kaybetti. Hepsinin ve ailelerinin geleceğe dair ümitleri vardı. İşgalci İsrail, saldırılara devam edeceğini söylerken, her gün yaşama hakkı elinden alınan ya da tüm ailesi katledilen çocukların hikayeleri ve fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Kimi psikolojik travma tedavisi görüyordu, kimi anne ve babasının ardından şehit oldu. Bazılarının gözü önünde tüm ailesinin şehit oluşunu izledi.

Suzi Aşkentana
Suzi Aşkentana

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 227'ye yükseldi
DÜNYA
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 227'ye yükseldi

ARTIK KATLİAMI DURDURUN

  • Daha önce Gazze’ye yönelik yapılan saldırıların ardından psikolojik travma tedavisi gören ve iyileşmeyi umut eden çocuklar vardı. İşte onlardan yaşları 5 ile 15 arasında değişen 11 çocuk yaraları iyileşemeden katledildi. Norveç Mülteci Merkezi’nde tedavi edilen masumların gözleri parlayan fotoğrafları sadece hatıralarda kaldı. Çocuklardan Lina İyad Şerar 15 ve Hüseyin El Rifi 13 yaşında idi. Lina’nın iki yaşındaki kardeşi Mina ise ağır yaralandı. Konsey Genel Sekreteri Jan Egeland, “Travma ile başa çıkmalarına yardım ettiğimiz 11 çocuğun evdeyken bombalandığını öğrendiğimizde şok olduk. Artık gittiler, aileleriyle birlikte öldürüldüler, rüyalarıyla ve onları rahatsız eden kabuslarla gömüldüler. İsrail’i bu çılgınlığı durdurmaya çağırıyoruz. Bu çocukları ve ailelerini bombalamayı bırakın” dedi.

İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki yüzlerce Filistinli okullara sığındı
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İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki yüzlerce Filistinli okullara sığındı
İşgalci İsrail'in Gazze'de 10 Mayıs'tan bu yana hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sebebiyle birçok sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evlerini terketmek zorunda kalan bazı Gazzeli aileler, daha güvenli olduğu düşüncesiyle okullarda barınıyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okul, saldırılardan kaçan yüzlerce Filistinliye sığınak olmuş durumda.

Menna Şerar
Menna Şerar

Rafef Ebudayer
Rafef Ebudayer

BABANIN SON SARILIŞI

12 yaşındaki Rafef Ebudayer bir düğünde giydiği güzel elbisesiyle pozlar vermişti. Ancak babasına ona son kez cenazesini kucağına alırken sarılabildi. Hila 10, Yara 8 ve Rola El-Kolk üç kardeş ölüme birlikte gittiler. 7 yaşındaki Suzi Aşkentana’nın annesi ve beşkardeşi şehit oldu. Evlerinin enkazında 12 saat kaldıktan sonra hastaneye yatırıldı. İki gün boyunca hiç yemek yemedi ve konuşmadı.

Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
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Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
İşgalci İsrail, dünya genelinden gelen tüm tepkilere rağmen Filistin'e yönelik saldırılarına devam ediyor. İşgalci güçler, Gazze'de bulunan bir apartman dairesine yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken, 2 Filistinli çocuk füzelerde kıl payı kurtuldu. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tala İman Ebu Elaf
Tala İman Ebu Elaf

Zaid
Zaid

Adem
Adem

YAŞADIĞINI DUYURMAK İÇİN ÇIĞLIK ATTI

  • Mühendis Dua Ömer El-Hatte ve avukat eşi İzzet Muin El-Kolk, 8 yaşındaki Zaid ve 4 yaşındaki oğlu Adem şehit oldu. Aileden sadece 10 yaşındaki Aziz hayatta kaldı. Arama kurtarma ekipleri Aziz’in hayatta kalmasıyla ilgili şunları söyledi: “Onu bulduğumuzda sağında babası ve kardeşi Zeyd, solunda annesi ve diğer kardeşi Adem vardı. Annesi ve babası onları korumaya çalışıyordu. Aziz, yaşadığını dünyaya duyurmak için çığlık atmaya başladı.”

İngiliz vekilden İngiltere Ortadoğu Bakanı'na zor soru: Kaç Filistinli çocuk ölmeli, kaç okul bombalanmalı?
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İngiliz vekilden İngiltere Ortadoğu Bakanı'na zor soru: Kaç Filistinli çocuk ölmeli, kaç okul bombalanmalı?
İşgalci İsrail'in Filistin'de sivillere karşı zulmü, İngiltere Parlamentosu'nda da gündeme geldi.

İşçi Partisi milletvekili Richard Burgon, hükümetin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bakanı James Cleverly'e, 'İsrail'in Filistinlilere açtığı savaşı durdurmanız için daha kaç çocuk ölmeli, kaç tane daha Filistinlinin evi harabeye dönmeli, kaç tane daha okul ve hastane bombalanmalı?' diye sordu.

ANNESİNİN KUCAĞINDAN ZOR ALDILAR

Gazze’de annesinin şehit olduğunu bilmeyen bir yaşındaki küçük bebek, hastaneden onun yanından ayrılmak istemedi. Görevliler çocuğu annesinin kucağından güçlükle alabildi. Beş gün önce annesi ve babası şehit olan iki yaşındaki Menna Şerar’ın küçük bedeni daha fazla dayanamadı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören minik bebek de şehit oldu. İşgalci İsrail’in katlettiği Ahmed Şükrü El-Kolk ( 16), Samih El-Kolk(1), Dima Rami El-Efranci(16), Mira Rami El-Efranci(12), Emir Rami El-Efranci(9), Yazi El-Efranci(13) , Tala Iman Ebu Elaf(12), İbrahim Muhammed Rastini(1), Ahmed Mahmud Elcavari (15) ve daha onlarca çocuktan geriye fotoğrafları ve hayalleri kaldı.

Kuveyt Meclis Başkanı Al-Ghanim'in İsrailli elçiyi
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Kuveyt Meclis Başkanı Al-Ghanim'in İsrailli elçiyi "çocuk katilleri" diyerek kovduğu görüntüler yeniden gündemde
Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim'in, Uluslararası Parlamentolar Birliği toplantısında geçtiğimiz yıllarda yaptığı konuşma, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdürdüğü bu günlerde yeniden gündemde. Toplantıda söz hakkı alan Kuveytli Başkan, İsrail elçisinin yüzüne 'Kendisine uyan evrensel bir söz vardır: Utanmazsan istediğini yap! Eşyalarını toplayıp bu salondan çıkman gerekir. Parlamenterlerin tepkisini gördükten sonra zerre kadar şerefin varsa terk et salonu! Ey İşgalci! Ey çocuk katilleri!” demişti. Bu sözlerin ardından İsrail elçisi salonu terk etmişti.

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