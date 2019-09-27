Dünya Japon Havayolları uçakta bebeklerden uzak oturma seçeneği getirdi
AMERİKA

Japon Havayolları uçakta bebeklerden uzak oturma seçeneği getirdi

Japon Havayolları, müşterilerine küçük çocukların yakınına oturmaktan kaçırma seçeneği veren bir koltuk rezervasyonu sistemi başlattı. Sosyal medyada yeni sistemle ilgili yapılan yorumlarda ise yolculara biraz daha hoşgörülü olmaları çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uçakta bebekli yolcuların ayırttığı koltuklar özel işaretle gösterilecek.
Uçakta bebekli yolcuların ayırttığı koltuklar özel işaretle gösterilecek.

Japon Havayolları, müşterilerine küçük çocukların yakınına oturmaktan kaçırma seçeneği veren bir koltuk rezervasyonu sistemi başlattı. Yeni sistemde, bir yolcu iki yaşından küçük bir çocukla birlikte seyahat ediyorsa koltuğunun üzerinde bir "çocuk" sembolu görülüyor.

Bir yolcu, bu şekilde "13 saatlik bir yolculuk boyunca ağlamayı planlayan bebeklerin uçağın neresinde olduğunu bilebileceğini" söyledi.Ancak Twitter'daki bazı yorumlarda söz konusu yolcuya daha hoşgörülü olması çağrısı yapılırken, bazıları da sorunun gürültüyü kesen kulaklıklarla kolayca çözülebileceğini vurguladı.

Japon Havayolları'nın internet sitesinde, sembolün "diğer yolcuların bir çocuğun orada oturabileceğini bildirdiği" söyleniyor, ancak sembolün garantili olmadığı, bilet bir üçüncü taraf üzerinden alınmış ya da uçak son dakikada değişmişse görülemeyebileceği belirtiliyor.

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