Japonya’da 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görüldü

10:5724/11/2025, Pazartesi
IHA
Parlak bir ışık yayan göktaşlarının hızla hareket ederek gözden kaybolduğu görüldü.
Parlak bir ışık yayan göktaşlarının hızla hareket ederek gözden kaybolduğu görüldü.

Japonya’nın farklı kesimlerinde 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görülürken, görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Japonya’nın farklı kesimlerinde iki gece üst üste göktaşları görüldü.

Yerel saatle 01.20 ila 02.00 arasında amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, parlak bir ışık yayan göktaşlarının hızla hareket ederek gözden kaybolduğu görüldü.

Uzmanlar, kameralara yansıyan ateş topu görüntülerinin aslında atmosferde yanarak parçalanan göktaşlarından kaynaklandığını ifade etti.



#Japonya
#Göktaşı
#Asya
