İstanbul semalarında esrarengiz ışık: Gece yarısı paniğe neden oldu

İstanbul semalarında esrarengiz ışık: Gece yarısı paniğe neden oldu

24/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
DHA
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, heyecana yol açtı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, heyecana yol açtı.

İstanbul semalarında gece yarısı beliren tanımlanamayan bir ışık görüntülendi. Gökyüzünde hareket eden parlak cismin bir süre sonra kaybolduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde İstanbul genelinde birçok ilçede gözlendi. Gökyüzünde aniden beliren parlak bir ışığın hareket ederek kısa süre sonra kaybolduğu belirtildi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, heyecana yol açtı. Meteor ya da göktaşı olabileceği yönünde yorum yapan vatandaşlar, yaşanan olayın ne olduğuna dair merak içinde kaldı. Görüntülerin meteor mu yoksa başka bir gök olayı mı olduğuna yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

