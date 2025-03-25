Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt
Gökyüzündeki gizemli spiral: Siirt'te görüldü

Gökyüzündeki gizemli spiral: Siirt'te görüldü

15:0925/03/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Siirt'te merak uyandıran görüntü.
Siirt'te merak uyandıran görüntü.

Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen spiral cisim, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gümüşsuyu köyünde de gözlemlendi.

Gece saatlerinde evlerinin balkonuna çıktıklarında gökyüzünde parlak ve yuvarlak bir cisim fark eden köy sakinleri, şaşkınlık içinde cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Çekilen görüntüde, tanımlanamayan cismin sürekli renk değiştirdiği ve gökyüzünde sabit durduğu görüldü.

Cismin havada donarak kristalleşen yakıt partiküllerinin güneş ışığını yansıtmasıyla oluştuğu ve herhangi bir tehlike arz etmediği belirtiliyor.

#Siirt
#Kurtalan
#Gümüşsuyu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999 - 2008 arasına 3600 - 4500 -5400 günle 46 bin 655 TL! SGK'dan kıdem tazminatı miktarı...