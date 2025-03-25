Gökyüzündeki gizemli spiral: Siirt'te görüldü

Gece saatlerinde evlerinin balkonuna çıktıklarında gökyüzünde parlak ve yuvarlak bir cisim fark eden köy sakinleri, şaşkınlık içinde cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Çekilen görüntüde, tanımlanamayan cismin sürekli renk değiştirdiği ve gökyüzünde sabit durduğu görüldü.