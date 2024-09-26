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Bu devasa gök cismi ikinci bir Dünya olabilir mi?

Bu devasa gök cismi ikinci bir Dünya olabilir mi?

Zeynep Karçığa
10:2126/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Güneş Sistemi'mizin asteroit kuşağındaki en büyük cisimlerden biri olan Cüce Gezegen Ceres, yaşam için gerekli bazı organik molekülleri içerebilir. Yeni bir çalışma, bu organik moleküllerin Ceres'in yüzeyinde nispeten yakın bir tarihte ortaya çıktığını öne sürüyor.

İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden gezegen bilimci Maria Cristina De Sanctis ve ekibi tarafından yürütülen araştırma, Ceres’in Ertunet Krateri çevresindeki yüzeyde geniş alanlara yayılan organik bileşiklerin varlığını ortaya koyuyor.


Araştırmacılar, bu bileşiklerin uzay radyasyonuna karşı dayanıksız olduğunu ve bu nedenle yaklaşık 10 milyon yıl önce, Ceres'in yer altındaki okyanuslarından yüzeye taşındığını belirtiyor.


NASA'nın Dawn misyonundan elde edilen verilere dayanan araştırma, Ceres'in buzlu yüzeyinin altında tuzlu su okyanuslarının ve organik bileşiklerin varlığını doğruluyor.


Önemli ipuçları veriyor

Bu bulgular, Ceres'in yaşamı destekleyebilecek bir ortam sunabileceğine dair önemli ipuçları veriyor.


Bilim adamları, Ceres'in yüzeyindeki organik bileşiklerin daha yakından incelenmesi gerektiğini vurgularken, bu bölgeye yapılacak gelecekteki keşif görevlerinin önemine dikkat çekiyor.

#Güneş Sistemi
#Dünya
#Uzay

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