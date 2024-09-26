Bu devasa gök cismi ikinci bir Dünya olabilir mi?

İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden gezegen bilimci Maria Cristina De Sanctis ve ekibi tarafından yürütülen araştırma, Ceres’in Ertunet Krateri çevresindeki yüzeyde geniş alanlara yayılan organik bileşiklerin varlığını ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, bu bileşiklerin uzay radyasyonuna karşı dayanıksız olduğunu ve bu nedenle yaklaşık 10 milyon yıl önce, Ceres'in yer altındaki okyanuslarından yüzeye taşındığını belirtiyor.