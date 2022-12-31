Dünya Japonyada toprak kayması 10 bina yıkıldı
ASYA

Japonya'da toprak kayması: 10 bina yıkıldı

Yamagata eyaletinin Tsuruoka kentinde gece yarısı meydana gelen toprak kaymasında 10 bina yıkıldı. Dağ eteğindeki kayma sonrası 30 metre yüksekliğinde ve 100 metre genişliğinde toprak yığını oluştu.

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Haber Merkezi AA
Japonyada toprak kayması: 10 bina yıkıldı
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Yamagata eyaletinin Tsuruoka kentinde gece yarısı meydana gelen toprak kaymasında 10 bina yıkıldı.

Dağ eteğindeki kayma sonrası 30 metre yüksekliğinde ve 100 metre genişliğinde toprak yığını oluştu.

Eyalet İtfaiyesi, toprak kaymasında kaybolan 2 kişinin arandığını açıkladı.

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Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edildi.

Devlet Televizyonu NHK, toprak kayması öncesi bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldığını duyurdu.

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