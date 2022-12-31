Japonya'da toprak kayması: 10 bina yıkıldı

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Özgür Özel'den itiraf gibi açıklama: Biz kaybedeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın son dönemde attığı adımların, muhalif seçmende endişeyle karşılandığını söyledi. Özel, katıldığı bir YouTube yayınında, “Muhalefetin birbiriyle meşgul olması yerine hep birlikte bu iktidarı değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum” derken, CHP seçmeninin ‘iktidar kazanır’ endişesi taşıdığını söyledi.