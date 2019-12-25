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ORTADOĞU

Jetler Sisi’den

Libya’da darbeci Hafter’in pilotu Amir Yusuf el-Cekam itiraflara devam ediyor. Fransız askerlerinin Hafter’e destek için sahada olduğunu duyuran Cekam, Trablus ve Misrata’nın ise Mısır uçaklarınca bombalandığını söyledi

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Abdulfettahel-Sisi
Abdulfettahel-Sisi

Libya’da terörist Halife Hafter’e bağlı hava gücünde görev yaparken uçağı düşürülen ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından esir alınan komutan Amir Yusuf el-Cekam’ın itirafları devam ediyor. Fransızların Hafter’e teknolojik destek verdiğini ifade eden Cekam, “Fransız uzmanlardan oluşan bir ekip askeri izleme, dinleme ve lojistik faaliyetlerde bulunuyor” dedi. CIA devşirmesi Halife Hafter’in askeri anlamda kimlerden destek aldığına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulunan Cekam, darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ordusuna ait F-16 ve Rafale uçaklarının da Mısır’daki El-Barani Hava Üssü’nden kalkarak Misrata ve Trablus’taki hedefleri vurduğunu anlattı. UMH güçlerine saldıran insansız hava araçlarının tamamını Birleşik Arap Emirlikleri askerlerinin kullandığını söyleyen Cekam, “İHA’ların tamamı El Kadim havaalanında BAE tarafından kullanılıyor. 2014’ten beri Libya’da varlıkları var. Bingazi, Derne gibi ülkenin güneyindeki operasyonlara katıldılar” ifadelerini kullandı. Cekam ayrıca, iki hava savunma sistemi ve elektronik harp sistemlerinin Tarhuna şehrinde Ruslar tarafından yönetildiği bilgisini verdi.

Yusuf el-Cekam’ın saldırılarda kullandığı uçak UMH güçlerince düşürülmüş, paraşütle atlayıp sağ kurtulan pilot Cekam gözaltına alınmıştı.

İFŞA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde UMH’nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu’nun sosyal medya hesabında önemli bir itiraf yayımlanmıştı. Hafter’e bağlı sözde hava kuvvetlerinde komutan yardımcısı olarak görev yapan Amir Yusuf el-Cekam, Hafter’e destek veren İHA’ların BAE’li subaylar tarafından idare edildiğini aktarırken Er-Recme bölgesinde ise bu subaylara ait özel bir operasyon odası bulunduğunu söylemişti. Cekam, devamında ise ilk geldiklerinden bu yana Rusların teknik ve teknolojik destek sunduklarını ve alandaki çatışmaların gidişatını planladıklarını belirtmiş, Rus güçlerinin Trablus’un 90 kilometre güneydoğusundaki Tarhuna kenti ve başkent güneyindeki Kasr bin Gaşir çevresinde konuşlandıklarını ortaya dökmüştü.

Temas hattı açık

  • Libya krizinde Ankara ile Moskova arasındaki diplomatik trafik sürüyor. Ankara’dan Moskova’ya giderek Ruslarla görüşen Dışişleri heyeti, konuya ilişkin görüşmelerin sürdürülmesi kararı aldı. Toplantıya ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, Rus delegasyonuna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türk delegasyonuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği aktarıldı. Açıklamada, “Görüş alışverişinin ardından, Libya’daki krizin erken çözümüne olası yardımın sağlanması da dahil olmak üzere, bu ülkedeki problemle ilgili temasların devam ettirilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı” denildi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikolaos Dendias ile telefonda görüştü. Temasın içeriğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Dendias, önceki gün Libya’nın Bingazi kentinde Hafter’le görüşmüştü.

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