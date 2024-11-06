Joe Biden ve Kamala Harris'ten Trump'a tebrik telefonu

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu.

Demokratların adayı Kamala Harris ile seçim maratonuna çıkan Cumhuriyetçilerin adayı Trump, başkanlık için gereken 270 delege sayısı nı aşarak seçimin galibi oldu.

Dünyanın da yakından takip ettiği seçimin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kamala Harris 'in Donald Trump 'ı telefonla arayarak seçim sonucu nedeniyle tebrik ettiği bildirildi.

Harris'in yardımcısı, Harris'in öğleden sonra yapmayı planladığı konuşma öncesinde Trump ile iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesinin önemini ele aldığını ifade etti.

Biden'den Trump'a seçim tebriği

Bu görüşmenin ardından Trump'a bir tebrik telefonu da ABD Başkanı Joe Biden'den geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, telefonla görüştüğü Trump'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Trump'ı Beyaz Saray'a davet eden Joe Biden'in perşembe günü halka sesleneceği belirtildi.

Öte yandan Biden'in Kamala Harris ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Trump 28 eyaletten kazanan olarak çıktı

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump , 60'ıncı başkanlık seçimini kazanarak ülkenin 47'nci başkanı oldu.

Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin, Michigan'da kazanarak 292 delege elde eden Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı.

Kamala Harris 224 delege elde edebildi

Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, Washington, California, Oregon, New Mexico, Virginia, Hawaii, New Hampshire, Minnesota eyaletleri ve Washington D.C. bölgesini kazanarak 224 delege elde edebildi.







