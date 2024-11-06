Joe Biden ve Kamala Harris'ten Trump'a tebrik telefonu

ABD'de Başkanlık seçiminin adaylarından Kamala Harris, seçim galibi Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik etti. Bu görüşmenin ardından bir tebrik telefonu da ABD Başkanı Joe Biden'den geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Trump'ı telefonla arayarak seçim galibiyeti nedeniyle tebrik etti. Trump'ı Beyaz Saray'a davet eden Biden'in perşembe günü halka sesleneceği belirtildi.
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu.
Dünyanın da yakından takip ettiği seçimin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Harris'in yardımcısı, Harris'in öğleden sonra yapmayı planladığı konuşma öncesinde Trump ile iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesinin önemini ele aldığını ifade etti.
Biden'den Trump'a seçim tebriği
Bu görüşmenin ardından Trump'a bir tebrik telefonu da ABD Başkanı Joe Biden'den geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, telefonla görüştüğü Trump'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.
Trump'ı Beyaz Saray'a davet eden Joe Biden'in perşembe günü halka sesleneceği belirtildi.
Öte yandan Biden'in Kamala Harris ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Trump 28 eyaletten kazanan olarak çıktı
Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin, Michigan'da kazanarak 292 delege elde eden Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı.