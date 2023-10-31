Kabil’in ‘Kubbetüs Sahra’sı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afganistan'ın başkenti Kabil'in en yüksek tepesi olan Vezir Ekber Han tepesinde cami inşa etti. Molla Ömer ve Mahmud Ustaosmanoğlu isimleri verilen caminin açılış törenine, Afganistan İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, İDDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turan ve yönetim kurulu üyeleri, İsmailağa İlim ve Hizmet Vakfı heyeti katıldı.

Törende işgalci İsrail'in Gazze’de yaptığı saldırıları şiddetle kınanırken, Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesine vesile olması, masum Filistin halkına yapılan zulümlerin sona ermesi temennisinde bulunuldu. Hakkani, “Bu caminin Kubbetu’s Sahra mimarisiyle yapılmasının sebebi, tüm ümmet-i Muhammed’in birlik beraberlik içinde olmasının temsili içindir. İDDEF’e ve Türkiye’deki hayırsever kardeşlerimize yanımızda oldukları teşekkür ederiz” dedi. İDDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turan da caminin açılışının Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü ve dünya genelindeki zulümlerin son bulması yönünde bir adım olmasını belirtti. 270 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen camide aynı anda 350 kişi namaz kılabilecek.