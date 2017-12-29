Kahire'de silahlı saldırı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 10 kişi öldü.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, emniyet birimlerinin Hilvan'daki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı önlediği belirtildi.

Kiliseyi korumakla görevli emniyet memurlarının ateş açan saldırganlara karşılık verdiği ifade edilen haberde, saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiği, kaçan diğer saldırganın ise yakalanması için bölgede çalışmaların devam ettiği aktarıldı.