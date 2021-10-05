Kalmak için suikast ve darbelere başvuruyor ​

Eski sömürgelerine karşı emperyalist hayâllerini sürdüren Fransa, Afrika’daki süregelen nüfuzunu koruyabilmek için bölgede özellikle Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerde darbe, suikast, iç karışıklık, askeri müdahale ve siyasi baskı gibi her türlü hukuk dışı yolu deniyor. Son günlerde Cezayir’i hedef tahtasına koyan Fransa’nın, Libya ve Tunus’ta darbecilere destek verdiği, Mali’de de zayıflayan varlığını tehditler ile sürdürmeye gayret ettiği görülüyor.

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CEZAYİR’E HAKARET ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cezayir’i hedef alan sözleri gerilime neden olmuştu. Macron, “Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?” diyerek ülkenin tarihini yok saymaya çalışmış, bu sözleri “Fransız sömürüsüne karşı direnirken hayatını kaybeden şehitlerin anısına hakaret” olarak yorumlayan Cezayir ise önce büyükelçisini geri çağırmış, daha sonra da Fransız savaş uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.

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TUNUS VE LİBYA’DA DARBECİNİN YANINDA

Afrika sicili hayli kabarık olan Fransa, daha önce Libya ve Tunus’ta darbecilerin yanında durarak, bölgedeki nüfuzunu korumak için her türlü hukuksuzluğa başvurabileceğini göstermişti. Libya’da meşru hükûmete karşı savaşan darbeci Hafter’e hem siyasi hem de askeri destek veren Macron, darbeciyi meşrulaştırmak için ülkesine davet etmiş, Libya’daki gayrimeşru güçlerin kullandığı silah ve füzelerin ise Fransa’ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı, Tunus’ta da yine darbeyle parlamentoyu ve anayasayı askıya alan Kays Said’in yanında olduğunu bildirmişti.

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MALİ’DE İSTENMEYEN ÜLKE

Batı Afrika ülkesi Mali’de 24 Mayıs’taki darbe sonrası başa geçerek sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olan Assimi Goita’ya yönelik suikast girişiminde de Fransa’nın parmağı olduğu iddia edilmişti. Öte yandan Mali’de 2012’de patlak veren siyasi istikrarsızlığı bahane ederek ülkeye 4 binden fazla asker konuşlandıran Fransa, sebep olduğu sivil ölümleri nedeniyle halk tarafından istenmeyen ülke ilan edildi.

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Türkiye’nin yükselen gücünden rahatsız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Afrika’da sık sık Türkiye’nin artan etkinliğini hedef alan gerçek dışı söylemler kullandığı biliniyor. Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye’nin Cezayir tarihinin yeniden yazılmasında etkili olduğu iddiasını dillendiren Macron, geçen yıl da Türkiye ve Rusya’yı, Afrika’da Fransa karşıtlığını yaydıkları gerekçesiyle hedef almıştı. Macron, Kasım 2020’de Jeune Afrique gazetesine verdiği demeçte, Afrikalıların sömürge dönemi nedeniyle kendilerine olan tepkisinden Türkiye ve Rusya destekli olduğunu iddia ettiği Fransızca yayınları sorumlu tutarak büyük bir pişkinliğe imza atmıştı. Türkiye’nin, Charlie Hebdo dergisinin Peygamberimiz Hz. Muhammed’i hedef alan çirkin karikatürlerine verdiği sert tepki sonrası, Paris’ten Ankara’yı hedef alan saldırılarda artış yaşanmıştı. Öte yandan Erdoğan’ın 2018 yılında Afrika turu kapsamında Cezayirli mevkidaşı Abdulaziz Buteflika ile bir araya gelmesinin ardından, Cezayirli bir gazetecinin Osmanlı’yı kastederek sorduğu “Türkiye, Cezayir’i sömürge olarak mı görüyordu?” sorusuna verdiği “Öyle olsaydı bu soruyu bana Fransızca değil Türkçe sorardın” cevabı, Fransa’nın kıtadaki sömürgeci geçmişini ortaya koymasıyla dünyanın gündemine oturmuştu.