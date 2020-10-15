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​Macron Afrika’da kabusu yaşıyor

Macron Afrika’da kabusu yaşıyor

Emmanuel Macron, Fransa’nın Afrika’daki kanlı geçmişinin bedelini ödüyor. Türkiye, Çin ve Rusya gibi kıtada yükselen güçler karşısında Fransız lider ülkesinin gerilemesini durduramıyor. Afrika ülkelerinin başkentlerinde Paris’in sözleri artık daha az dikkate alınırken, Fransa’nın kıtada gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldığı belirtildi.

Sennur Yassıkaya Yeni Şafak
Afrika ülkelerinin kıtadaki Fransız askeri varlığından rahatsızlığı her geçen gün artıyor.
Afrika ülkelerinin kıtadaki Fransız askeri varlığından rahatsızlığı her geçen gün artıyor.

Afrika’yı yüzyıllar boyunca sömüren Batılı güçlerin başında gelen Fransa kıtada her geçen gün etkisini kaybediyor. Birçok Afrika ülkesinde sömürge düzeninin devamı için katliamlara imza atan, darbeleri ve soykırımları destekleyen Paris’in kanlı geçmişi, kendi ayakları üzerinde durmaya başlayan Afrika devletleri tarafından unutulmuş değil. Amerikan Bloomberg dergisi de Fransa’nın kıtada gerileyen nüfuzunu “Macron Fransa’nın Afrika’daki kanlı geçmişinin bedelini ödüyor” başlığıyla okuyucularına haberleştirdi. Fransa’nın nüfuz kaybını Afrika ülkeleri karşısında sözde günah çıkartarak durdurmak yoluna gittiği ancak kıtadaki birçok başkentin bu oyuna gelmediği belirtildi. Fransa’nın yeni oyununun başarılı olmamasında, Türkiye, Çin ve Rusya gibi yükselen güçlerin artan etkisinin rol oynadığına dikkat çekildi.

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KITA ARTIK BAĞIMLI DEĞİL

Haberde, 1 milyardan fazla nüfusuyla, hızlı ekonomik büyüme sağlayan ve şehirleşen Afrika, Çin, Rusya, Körfez ülkeleri ve Türkiye gibi yükselen güçlerin ilgisini çekiyor. Bu, kıtanın liderlerinin artık Fransa’ya bağımlı olmadığı ve Macron’un kendi köprü kurma çabalarının, ülkede ırkçı lider Marina Le Pen etkisiyle boşa çıktığı bir zamana denk geliyor değerlendirmesi yapıldı.

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KANLI GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞEMİYOR

Haberde görüşlerine yer verilen bir uzman, Paris’in kıtada yaşadığı gerilemeyi, “Fransız şehirlerindeki sosyal gerilimler ve yurtdışındaki nüfuz kaybı aynı soruna kadar uzanıyor: “Fransa’nın kanlı geçmişiyle yüzleşememesi” sözleriyle değerlendirdi. Haberde, Fransa’nın yakın zamanda kadar eski kolonileriyle ilişkilerini garantide olduğu düşüncesini taşıdığı ancak şimdi Afrika’da değişimi fark ettiği ve diğer ülkeler gibi harekete geçmesi gerçeğine uyandığı belirtildi.

İKİ YÜKSELEN GÜCÜN AVANTAJI

Çin ve Türkiye gibi kıtada yükselen güçlerin sadece ticaret ve yatırım gibi alanlar üzerinden Afrika’da etkinlik kurmadığına dikkat çekilen haberde, her iki gücün de Fransa’nın aksine omuzlarında sömürgeci geçmişe dair bir yükleri olmadığına dikkat çekildi. Fransa’nın kıtadaki gerilemesine ilişkin Cibuti üzerinden ilginç bir örneğe de haberde yer verildi. Ülkede Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ve Etiyopya’yla bağlantıyı sağlayan demiryolunun Çin tarafından inşa edildiğine işaret edilirken, halkın, “Türkiye’nin armağanı” diye nitelendirdiği Osmanlı mimarisine sahip camide ibadetini yaptığı, vurgulandı.

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ERDOĞAN’IN STRATEJİSİ İŞE YARIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi Afrika’da Fransa karşısında güçlü bir alternatif olarak öne sürdüğü de belirtildi. Haberde, “Erdoğan özellikle Doğu Akdeniz ve Libya’da Avrupa nüfuzuna meydan okurken Türkiye’yi iyiliksever bir alternatif olarak, İslam’ı gönülden destekleyen bir alternatif olarak sunuyor” değerlendirmesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fransa’nın sömürgeci geçmişini ve katliamlarını hatırlatan sözlerinin kıtada karşılığı olduğu da kaydedildi.

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