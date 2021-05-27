Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macrondan Ruanda da soykırım itirafı
AFRİKA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ruanda da soykırım itirafı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin soykırıma destek olmakla suçlandığı Ruanda'ya "yeni bir sayfa açmak" amacıyla resmi ziyarette bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Macron, ülkesinin 1994'te işlenen Ruanda Soykırımı'ndaki rolüne ilişkin sorumluluğunu kabul ettiklerini ancak suç ortağı olmadıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macrondan Ruanda da soykırım itirafı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. The NewTimes gazetesinin haberine göre, Macron, bugün ulaştığı Kigali Uluslararası Havalimanı'nda Ruanda Dışişleri ve İş Birliği Bakanı Vincent Biruta tarafından karşılandı. Ziyareti öncesinde iki ülke ilişkilerinde "yeni bir sayfa açmak" için Ruanda'ya gittiğini belirten Macron'un Kigali Soykırımı Anıtı'nı da ziyaret etmesinin planlandığı aktarıldı.

  • Macron'un, ayrıca 2015'ten bu yana Kigali'de büyükelçisi bulunmayan Fransa'nın yeni Kigali büyükelçisini de duyurması bekleniyor.

"Soykırımda ağır sorumluluğu var"

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, mart ayında Ruanda soykırımına ilişkin sunulan raporda, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğu bulunduğu ancak suç ortağı olduğunu gösteren bir şey olmadığı belirtilmişti. Dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın, soykırımda önemli rol oynadığı vurgulanan raporda, "Fransa, soykırım hazırlığı konusunda kör davrandı." ifadesi kullanılmıştı.

ABD'de Ruanda'da Fransa'nın soykırımını ortaya koyan rapor
DÜNYA
ABD'de Ruanda'da Fransa'nın soykırımını ortaya koyan rapor
  • Raporda, Fransa'nın soykırımı yapan hükümete silah temin etmesinin ve Fransız askerlerinin Ruanda ordusuna eğitim vermesinin arkasında ülkenin etnikçi yaklaşımının olduğu aktarılmıştı.

Ruanda soykırımı

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti. Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağladığı için kınanmıştı.

Fransa Ruanda Soykırımı'ndan kendini aklamaya çalışıyor
DÜNYA
Fransa Ruanda Soykırımı'ndan kendini aklamaya çalışıyor
  • Fransa'nın 1994'te Ruanda soykırımını yapan Hutu hükümetine, Fransız ordusunun kontrolü altında olan bölgeden kaçması için emir verdiği "diplomatik telgraf" ortaya çıkmıştı.

Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

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