Dünya Kamboçyada otel yangını 19 ölü 30 yaralı
ASYA

Kamboçya’da otel yangını: 19 ölü 30 yaralı

Kamboçya’nın Poipet kentindeki Grand Diamond City adlı otelde çıkan yangın sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Kamboçya’da otel yangını: 19 ölü 30 yaralı
Kamboçya’da otel yangını

Kamboçya’nın Tayland sınırındaki Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet kentindeki Grand Diamond City Oteli’nde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine otelde mahsur kalan çalışanlar için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangında en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, 30 kişinin dumandan zehirlenerek ya da pencerelerden atlamaları sonucu yaralandıkları belirtildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde ise otelde mahsur kalanların pencerelerden atlamaya çalıştıkları görüldü.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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