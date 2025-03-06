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Kanada ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti

Kanada ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti

10:146/03/2025, Perşembe
DHA
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Kanada, ABD yönetiminin ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı nedeniyle DTÖ'ye şikayette bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) yapılan açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin Kanada menşeli mallara uyguladığı yeni tarife önlemleriyle ilgili DTÖ'den ABD ile anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunduğu ifade edildi.

Talebin 5 Mart'ta DTÖ üyelerine iletildiği belirtilen açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin ülkeden ithal ettiği mallara yüzde 25, enerji kaynaklarına ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulamasının 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ile DTÖ'nün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın çeşitli hükümleriyle uyumlu olmadığını iddia ettiği bildirildi.




#Kanada
#ABD
#DTÖ
#Gümrük

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