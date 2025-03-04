Kanada Başbakanı Trudeau'dan Trump'a: 'Aptalca' işler yapıyorsun

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesini 51'inci eyalet yapma isteğini sık sık yineleyen ABD Başkanı Donald Trump'a bir kez daha yüklendi. ABD'nin en yakın müttefiki ve ortağına karşı ticaret savaşı başlattığını belirten Trudeau, Trump'a seslenerek, "Wall Street Journal'la aynı fikirde olmak benim alışkanlığım değil ama Donald, çok zeki bir adam olmana rağmen bunun çok aptalca bir şey olduğunu söylüyorlar." dedi. Trudeau ayrıca, ülkenin refahının tehlikede olduğu bir kavgadan geri adım atmayacaklarını da vurguladı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söyledi.
"Çok zeki olmana rağmen 'aptalca' işler yapıyorsun"
Trudeau, Kanadalıların makul ve nazik olduğunu ancak ülkenin refahının tehlikede olduğu bir kavgadan ise geri adım atmayacaklarını söyledi.
Kanada'dan ABD'ye gümrük misillemesi
ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada, 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıkladı. Trudeau, bu vergilerin 30 milyar dolar değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar dolar değerindeki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtti.
Trudeau, ABD'lilere seslendi
Trudeau, ABD ile söz konusu gümrük vergilerini karşılıklı olarak kaldırma konusunda her zaman görüşmelere açık olduğunu da ifade etti.