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Elon Musk'ı Kanada vatandaşlığından atmak için 240 bin imza toplandı

Elon Musk'ı Kanada vatandaşlığından atmak için 240 bin imza toplandı

19:1825/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
AA
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Kanada'da Musk'ın vatandaşlığının iptali için başlatılan kampanyaya 240 binden fazla kişi imza attı.
Kanada'da Musk'ın vatandaşlığının iptali için başlatılan kampanyaya 240 binden fazla kişi imza attı.

Kanada'da, 'ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu' gerekçesiyle Elon Musk'ın vatandaşlığının iptali için başlatılan imza kampanyasına 240 binden fazla imza atıldı. Kanada'yı 'gerçek bir ülke olarak görmeyen' Musk için imzalanan dilekçeler, 20 Haziran'da Avam Kamarasında sunulacak.

Kanada Parlamentosunun internet sitesindeki bilgilere göre, şimdiye kadar 240 bin 554 Kanadalı, söz konusu dilekçeye imza attı.

Musk: Kanada gerçek bir ülke değil

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Musk, vatandaşlığının iptal edilmesi için başlatılan imza kampanyasına karşılık olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kanada'nın "gerçek bir ülke olmadığını" savundu.

"Musk'ı vatandaşlıktan atın"

Kanada'da 23 Şubat'ta "ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle Musk'ın vatandaşlığının iptali için imza kampanyası başlatılmıştı.

Kampanya dilekçesinde, Musk'ın "servetini ve gücünü Kanada seçimlerini etkilemek için kullandığı" ve "Kanada'nın egemenliğini silmeye çalışan yabancı bir hükümetin üyesi olduğu" iddia edilmişti.

Dilekçe, 20 Haziran'da Avam Kamarasında sunulacak.


#Elon Musk
#ABD
#Kanada
#Donald Trump

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