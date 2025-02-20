Elon Musk'tan Zelenski'ye seçim çağrısı

ABD'li iş adamı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye seçim yapması yönünde çağrıda bulundu. Zelenski'nin halkı tarafından sevilmediğini ifade eden Musk, Ukrayna liderinin bu görüşü seçim yaparak ekarte edebileceğini savundu. Bu çağrısıyla Ukrayna liderine adeta 'kurtuluş yolu' çizen Musk, Zelenski'nin yüzde 57'lik bir onay oranına sahip olduğunu ileri süren anket çalışmasının da gerçeği yansıtmadığını savundu.
Bu görüşmeyle birlikte Rusya ile normalleşme sürecine giren ABD, Ukrayna karşıtı bir tutum sergilemeye başladı.
"Beceriksiz bir diktatör"
Bu gelişmelerin ardından Zelenski ise oy oranının yüzde 57 olduğunu ifade eden bir anket sonucu yayınlamıştı.
Zelenski'ye seçim çağrısı
Zelenski'nin bu hamlesi sonrası Trump hükümetinin yeni Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk da Ukrayna liderine seçim çağrısında bulundu.
Sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Musk, Zelenski'nin paylaştığı anketin güvenilir olmadığını söyledi.
Elon Musk, söz konusu anket şirketinin, Trump hükümeti olarak hedefe aldıkları USAID tarafından fonlandığını da savundu.