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Elon Musk'tan Zelenski'ye seçim çağrısı

Elon Musk'tan Zelenski'ye seçim çağrısı

21:1920/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Elon Musk, Ukrayna lideri Zelenski'ye halknını görüşlerini kırması adına ülkesinde seçim yapmaya çağırdı.
Elon Musk, Ukrayna lideri Zelenski'ye halknını görüşlerini kırması adına ülkesinde seçim yapmaya çağırdı.

ABD'li iş adamı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye seçim yapması yönünde çağrıda bulundu. Zelenski'nin halkı tarafından sevilmediğini ifade eden Musk, Ukrayna liderinin bu görüşü seçim yaparak ekarte edebileceğini savundu. Bu çağrısıyla Ukrayna liderine adeta 'kurtuluş yolu' çizen Musk, Zelenski'nin yüzde 57'lik bir onay oranına sahip olduğunu ileri süren anket çalışmasının da gerçeği yansıtmadığını savundu.

Geçtiğimiz günlerde ABD ve Rusya heyetleri, Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek adına
Suudi Arabistan
'da görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmeyle birlikte Rusya ile normalleşme sürecine giren ABD, Ukrayna karşıtı bir tutum sergilemeye başladı.

"Beceriksiz bir diktatör"

Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenski
'yi adeta topa tutan
ABD Başkanı Donald Trump
, ülkede seçim yapılması yönünde mesajlar vermişti.
Zelenski'nin '
beceriksiz bir diktatör
' olduğunu savunan Trump, Ukrayna liderinin oyunu yüzde 4'ün altına düşürdüğünü söylemişti.

Bu gelişmelerin ardından Zelenski ise oy oranının yüzde 57 olduğunu ifade eden bir anket sonucu yayınlamıştı.



Zelenski'ye seçim çağrısı

Zelenski'nin bu hamlesi sonrası Trump hükümetinin yeni Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk da Ukrayna liderine seçim çağrısında bulundu.

Sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Musk, Zelenski'nin paylaştığı anketin güvenilir olmadığını söyledi.

Elon Musk, söz konusu anket şirketinin, Trump hükümeti olarak hedefe aldıkları USAID tarafından fonlandığını da savundu.

"Halkı tarafından sevilmiyor"

Zelenski'nin Ukrayna halkı tarafından sevilmediğini, eğer sevilseydi Ukrayna liderinin seçim yoluna gitmeyi seçeceğini belirten Musk, "
Tüm Ukrayna medyasının kontrolünü ele geçirmesine rağmen ezici bir çoğunlukla kaybedeceğini biliyordu, bu yüzden seçimi iptal etti.
" dedi.
Zelenski'nin halkı tarafından hor görüldüğünü bu yüzden de seçim yapmayı reddettiğini savunan Musk, "
Zelenski'yi seçim yapmaya ve bunu çürütmeye davet ediyorum ama yapmayacak.
" ifadelerini kullandı.


#Elon Musk
#Volodimir Zelenski
#Ukrayna
#Seçim

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