Time dergisi kapağında Elon Musk'ı ABD Başkanlık koltuğuna oturttu

Dünyanın en çok okunan haftalık dergilerinden birisi olan Time, yayınlanmaya başladığı 1923'ten bu yana siyasetten teknolojiye, spordan magazine kadar birçok alanda insanoğlunun ortak hafızasına işlenen kapak tasarımları yayınlıyor.

Time dergisinin kapağında yer verilen aktörler genellikle küresel siyasete yön verecek nitelikte isimlerden seçiliyor.

Bu anlamda, geleceğe dönük olarak, Time dergisinin uluslararası siyaset sahnesinde ısınacak bölgeleri ve küresel elitlerin üzerinde yoğunlaşacağı aktörleri “isabetli” şekilde tespit ettiği iddia ediliyor.

Time, Musk'ı ABD Başkanlık koltuğuna oturttu

Time dergisinin 24 Şubat 2025 tarihli son kapağında X ve Space X gibi şirketlerin CEO'su Elon Musk yer aldı.

Daha önce birçok kez derginin kapağında yer alan Musk, diğerlerinden farklı olarak bu kez, 'ABD Başkanlık koltuğuna' oturtuldu.

Hedefte DOGE ve USAID tartışmaları var

Time, ABD Başkanı Trump'a verdiği sınırsız maddi desteği sorguladı.

Hatırlanacağı gibi Trump ve seçim sürecindeki en büyük maddi destekçisi Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE), Hazine Bakanlığının ödeme sistemi verilerine erişim yetkisini ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına (USAID) para akışını durdurmak amacıyla istediği öne sürülmüştü.

Bu gelişmeleri konu edinen Time, Trump ve Musk'ın USAID'in kapatılması gerektiği yönündeki açıklamalarını ele aldı.

Musk'ın Başkan Trump'tan başka hiçbir resmi kuruma hesap vermediği vurgulandı.







